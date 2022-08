Porto Rubino, la canzone diventata festival è in tv su Rai 2 Il viaggio musicale tra le coste della Puglia del cantautore Renzo Rubino coinvolgerà anche Giuliano Sangiorgi, Diodato, Noemi, Brunori Sas e Samuele Bersani

Fonte: Facebook @portorubino

Il successo di Porto Rubino 2022, il Festival del mare e della musica ideato dal cantautore Renzo Rubino, sbarca anche in televisione su Rai 2. Il viaggio musicale tra le suggestive location delle spiagge della Puglia ha registrato sold-out in ogni data, ospitando anche le esibizioni di artisti come Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Diodato, Daniele Silvestri, Brunori Sas, Benjamin Clementine, Noemi, Malika Ayane, Motta, Tosca, Filippo Graziani e tanti altri.

Porto Rubino: cos’è

Porto Rubino è il Festival dei mari e della musica ideato da Renzo Rubino, che ogni anno sta avendo sempre più successo, registrando sempre il tutto esaurito. Quest’anno ha fatto tappa nelle suggestive cornici pugliesi di Polignano a Mare, Monopoli, Tricase e Campomarino di Maruggio. Il programma di Rai 2 Porto Rubino (che prende il nome da una canzone dello stesso cantautore, pubblicata nel 2020) racconterà l’incredibile viaggio di Rubino, fatto di racconti e soprattutto di tanta musica, con esibizioni uniche di grandi artisti della scena italiana in alcune delle più belle spiagge dello stivale. L’appuntamento televisivo, realizzato dagli autori Massimo Martelli, Duccio Forzano, Chiara Di Giambattista e Renzo Rubino per la regia di Duccio Forzano, sarà un’occasione per assaporare l’incredibile atmosfera che il tour ha regalato anche quest’estate.

Quando e dove vederlo (mercoledì 17 agosto 2022)

Porto Rubino va in onda oggi in seconda serata su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay a partire dalle 23.

