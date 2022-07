Pausa per Bake Off Italia, arrivano le nozze di Damiano Carrara Un romantico matrimonio sulle splendide colline toscane quello di Damiano Carrara e Chiara Maggenti. Tra invitati vip e una torta unica del pastry chef

Fonte: social personale

Finalmente, dopo una trepidante attesa, la coppia innamorata ha potuto coronare il suo sogno. Dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia e a un infortunio della giovane Chiara causato da una brutta caduta, il noto pastry chef e la sua amata si sono sposati.

Il matrimonio

Lo confermano i profili social dei due neo sposini, che con un post suggellano l’evento, accompagnato da romantiche foto insieme al tramonto, e frasi ricche di trasporto. Risale a marzo 2021 l’annuncio ufficiale del loro fidanzamento, quando il conduttore televisivo aveva scritto sui social "Ha detto sì! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare". Le nozze sono state celebrate nel primo pomeriggio nella basilica di San Frediano di Lucca, per poi spostarsi in una splendida villa toscana, da cui arrivano foto e stories dagli invitati. Tra i più partecipi sui social, sicuramente l’amica e collega dello chef Katia Follesa, partner di Damiano in tante edizioni di Cake Star, che ha festeggiato la coppia con il marito Angelo Pisani, pubblicando una foto del bacio degli sposi. Da menzionare il fatto che a disegnare la torta nuziale sia stato proprio Damiano, creando una meravigliosa composizione alta e slanciata, decorata con fiori freschi per l’occasione.

E Bake off Italia?

Il programma di Real Time, attualmente impegnato nelle riprese dell’edizione 2022, si sarà preso con tutta probabilità una comoda pausa dalle registrazioni, per permettere a Damiano di sposare la sua Chiara, e godersi una meritata luna di miele. Le registrazioni hanno infatti avuto inizio nel mese di maggio, e dovrebbero terminare entro la fine di quest’estate, in modo da permettere come sempre di fissare la programmazione delle nuove puntate dello show per settembre, in prima serata su Real Time. Il cast dei giudici vedrà nuovamente come conduttrice, per il decimo anno consecutivo, Benedetta Parodi. Accanto a lei gli immancabili Ernst Knam e il neo sposo Damiano Carrara. Verrà, inoltre, presentato Tommaso Foglia, Pastry Chef dell’anno per Gambero Rosso. Notizie inverte invece sulla presenza di Clelia D’Onofrio, che potrebbe tornare con un ruolo minore all’interno dello show.

