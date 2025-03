Guaccero pigliatutto, i patimenti di Bruganelli, il ‘no’ di De Martino e gli altri gossip della settimana Nel corso degli ultimi sette giorni ne abbiamo viste di tutti i colori. Dai patemi dell'ex di Bonolis alle dichiarazioni d'amore della conduttrice. Ecco il recap completo.

È stata un’altra settimana intensa. Di gossip ne abbiamo visti (e rivisti) a bizzeffe, ma solo alcuni sono rimasti impressi. Come le dichiarazioni di Sonia Bruganelli, alquanto malinconiche, sull’ex marito Bonolis (però la produttrice si è ripresa grazie alle parole al miele di Madonia). Ma ha fatto discutere anche Bianca Guaccero, innamoratissima di Pernice (già parla di figlia) e vicina a un nuovo programma in Rai. E infine il ‘mattatore’ di Affari Tuoi, Stefano De Martino, ha rifilato una brutta sorpresa ai vertici di Viale Mazzini. Vediamo tutti i dettagli e il recap della settimana qui sotto.

I patimenti di Bruganelli e la dichiarazione di Madonia

Pochi giorni fa, Sonia Bruganelli è stata pizzicata dai paparazzi di Chi con l’ex Paolo Bonolis. Erano a cena in compagnia degli amici Marco Leonardi e della sua compagna Francesca. E proprio Sonia ha descritto così l’evento: "Comunque questa è una semplice cena fra amici, con Francesca, che fa la spola fra Milano e Roma, e ha trovato un momento per incontrarci. E quindi non ha niente a che fare con date o cose del genere. Che poi, di solito, se faccio qualcosa, la faccio la sera prima. Ma non faccio quasi nulla, poi. L’ultima festa c’è stata per i 49, poi no, basta. Faccio la torta con i miei figli, qualcosa in ufficio. Alla fine Francesca mi ha invitato a uscire, Paolo è amico di Marco, niente di clamoroso".

Poi, però, è arrivata una confessione carica di malinconia. Sonia ha parlato dell’ex marito, a cui continua a volere un gran bene (nonostante la rottura). "Forse sembriamo strani", ha detto la produttrice tv, "ma credo che non ci sia niente di strano quando appunto hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo, dove nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Quindi, superato un primo periodo che è stato triste per entrambi… Eh, perché io pensavo che fosse più facile per chi lascia, ma non è così. Ora, oggettivamente, stiamo vivendo un rapporto…i nostri figli ci aiutano tanto in questo perché sono grandi, perché capiscono, sono lucidi, perché ragionano, perché non ci permettono, se anche volessimo, di ricattarci emotivamente".

"Ora, mi rendo conto", ha infine aggiunto Sonia, "di essere ultimamente una madre molto più attenta e più presente anche perché più solida, io per i miei figli sono da sempre una colonna e oggi, sì, mi sento più solida. Per questo ho lavorato sull’autonomia, che è alla base di rapporti sereni, io credo. Io e Paolo oggi ci guardiamo e non abbiamo nulla da chiederci, nel senso che non abbiamo bisogno di chiederci nulla".

Chi invece viene guardato con altri occhi (molto più romantici) è il nuovo compagno della Bruganelli, Angelo Madonia. Il ballerino che ha dedicato a Sonia, solo pochi giorni fa, parole dolcissime. Il bilancio dopo un anno con Sonia, ha detto, è "bellissimo, in crescita…Ballando ha contribuito. Famiglia allargata? Quando c’è il bene non è faticoso. Questa esperienza non mi fa faticare, le persone coinvolte sono intelligenti".

Bianca Guaccero ‘pigliatutto’ e i figli con Pernice

Anche Bianca Guaccero, come la Bruganelli, sta vivendo un periodo sentimentalmente positivo. Ma ad andarle bene è soprattutto il lavoro, dopo l’exploit a Ballando con le Stelle e le conferme, prima con la conduzione di Dalla strada al palco, e infine con il Primafestival a Sanremo. Ora pare che la Rai, convinta della sua bravura, abbia deciso di affidare alla Guaccero un nuovo format che andrà in onda ogni giorno dopo il Tg1 delle 13.30.

Il settimanale Oggi ha infatti dichiarato: "Bianca è in trattative avanzate per aggiudicarsi un format che andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate". Dovrebbe quindi prendere il posto di Caterina Balivo, solo nel periodo estivo. Ma si tratterebbe comunque di una gran bella promozione, per lei.

E tornando agli amori, sembra che Bianca sia intenzionata a fare davvero sul serio col nuovo fidanzato Giovanni Pernice. Intervistata dal settimanale Gente, la conduttrice ha detto che Giovanni sarebbe in procinto di trasferirsi, per lei, da Londra a Roma "Tra noi è stato un colpo di fulmine, avvenuto a Ballando", ha proseguito, "all’inizio io ero diffidente e disillusa. In amore non mi mettevo in gioco da un bel po’, dopo la separazione da Dario Acocella, mi ero creata una comfort zone in cui ero al riparo dalle sofferenze, ma certo non ero felice". E Bianca non esclude di allargare la famiglia, magari un giorno non troppo lontano: "Sinceramente avrei voluto più di un figlio nella vita. Quindi, se un domani il destino vorrà, ne sarei contentissima…". Chissà se Giovanni Pernice è già pronto.

Il ‘gran rifiuto’ di De Martino alla Rai

Per concludere, ha fatto notizia questa settimana il rifiuto di Stefano De Martino in casa Rai. Pare infatti – secondo quanto riportato da Dagospia – che l’ex di Belen sia stato avvicinato dai vertici della rete con una super offerta. Visto il successo clamoroso del suo Affari Tuoi, in Viale Mazzini avrebbero pensato di realizzare due ‘speciali’ del gioco dei pacchi, da collocare in prima serata sabato 8 e sabato 15 marzo. De Martino, tuttavia, avrebbe replicato con un "no molto fermo".

Il motivo? A quanto pare duplice. Da una parte il timore di non replicare gli ascolti record in una serata, quella del sabato, storicamente dominata da Maria De Filippi. In secondo luogo, sarebbe stata proprio l’amicizia con la De Filippi – a cui De Martino deve gran parte del suo successo– ad aver spinto l’ex ballerino a rifiutare l’offerta Rai. Insomma ragioni di opportunità e di cuore. Che hanno convinto il nuovo ‘enfant prodige’ della tv italiana a tirare dritto, per la sua strada.

