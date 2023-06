Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si separano: l'annuncio a sorpresa Il noto conduttore e la moglie, dopo mesi trascorsi a negare le voci di una crisi, annunciano la fine del loro matrimonio

Arriva non proprio come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione del noto conduttore televisivo Paolo Bonolis e di sua moglie Sonia Bruganelli. Dopo mesi di insinuazioni, fortemente negate da entrambi, la coppia ha annunciato ufficialmente la fine del matrimonio in una intervista per Vanity Fair.

Paolo Bonolis e la promessa alla ex moglie: resteremo uniti

Dopo i video divertenti di smentita, pubblicati sui canali social, la coppia ha scelto la rivista Vanity Fair per annunciare la fine di un lungo matrimonio. La separazione è quindi vera, ma verrà affrontata in modo ben preciso: "Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti", ci tiene a chiarire l’opinionista del GF VIP 7. L’imprenditrice è ferrea sulla decisione di garantire ai figli il miglior e sereno futuro possibile.

"Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia", ha spiegato Paolo Bonolis, riconoscendo come questa sia la scelta condivisa migliore per entrambe le parti.

Il perché della smentita

"Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli", hanno risposto quando gli è stato domandato perché mesi fa avessero ironicamente smentito la notizia di Dagospia tramite un video postato sui canali social.

"Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati", hanno dichiarato convinti della propria decisione. Inoltre il conduttore si è lasciato andare in dichiarazioni molto positive nei confronti della Bruganelli, dichiarando "lei è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere".

Perché Bonolis e la Bruganelli si sono lasciati

"L’amore è complesso, si trasforma, non è solo "daje de tacco e daje de punta". Spero di ritrovarlo il prima possibile. Probabile che se torni mi trovi occupato, ma tu bussa lo stesso" hanno spiegato. Poi arriva anche l‘augurio per il futuro, sperando nella comprensione e nell’assenza di gelosie: "È impossibile mettere delle definizioni a quello che sarà. Spero solo che non ci siano odi, rancori, interferenze nelle scelte altrui".

