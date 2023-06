Paolo Bonolis vicino all’addio alla tv, e Berlusconi lo voleva in politica Il conduttore ha ripercorso la sua carriera e ha dichiarato di voler “concentrarsi su altro” dopo 44 anni di televisione, poi l’aneddoto su Berlusconi

La lunga estate di Paolo Bonolis. Nella prossima stagione televisiva il conduttore farà il suo attesissimo ritorno su Canale 5 con Ciao Darwin dopo ben 16 anni e tornerà, come di consueto, al timone di Avanti un altro. Quest’ultimo taglierà il traguardo della 13esima edizione, che potrebbe però essere l’ultima. Anche per il ritorno di Ciao Darwin potrebbe trattarsi di una "toccata e fuga", un gran finale celebrativo dopo un lungo periodo di assenza dai palinsesti. Per Paolo Bonolis, infatti, si inizia a parlare di pensione. Come dichiarato dal conduttore stesso, ospite al Festival della televisione di Dogliani, la sua carriera nel piccolo schermo sarebbe sempre più vicina al capolinea.

Paolo Bonolis in tv "ancora per poco"

"È un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni: sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro. Starò in video ancora per poco."Così Paolo Bonolis ha inequivocabilmente aperto a un suo addio al mondo della tv, magari il prossimo anno, dopo l’atteso comeback di Ciao Darwin e al termine di un’ultima cavalcata alla guida di Avanti un altro. Ospite al Festival della televisione di Dogliani, il conduttore ha avuto l’occasione di ripercorrere la sua lunga carriera nel piccolo schermo, raccontando: "Ho cominciato facendo tv per i bambini, poi per i ragazzi, poi per gli adulti: mi manca Frontiere dello spirito e ho chiuso il ciclo perfettamente". Insomma, una dichiarazione, come sempre, carica di un pizzico di ironia, elemento chiave dell’intero percorso in tv di Bonolis, come spiegato dal conduttore stesso: "Amo far ridere e rendermi conto che la realtà la prendiamo troppo seriamente. L’ironia è un antibiotico all’esistenza formidabile: smussa gli angoli dei problemi".

L’aneddoto su Berlusconi e la politica

Nel corso dell’ampia intervista, Paolo Bonolis ha anche avuto modo di raccontare una (quasi) parentesi politica a cui la sua carriera si avvicinò per un breve istante. Fu direttamente Silvio Berlusconi a contattare il marito di Sonia Bruganelli per chiedergli di scendere in campo e provare la strada politica diventando il nuovo volto del mondo dello spettacolo di Forza Italia: "A un certo punto Berlusconi mi dice: "’Bonolis, ho avuto per lei un’idea importante: lei sarà il portavoce di Forza Italia‘. Gli risposi: ‘Presidente, non è per cattiveria, ma io manco l’ho votata’". Un rifiuto che non lasciò strascichi tra i due, come raccontato da Bonolis ("Ma sì, quello ride sempre, che gli frega, ci ha provato. Presero Cecchi Paone"), che continuò infatti la sua lunga carriera in casa Mediaset.

Guida TV

Zona bianca Rete 4 21:20

Potrebbe interessarti anche