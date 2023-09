Federico Rossi lancia una frecciatina a Benji: guai nella diretta Qualcosa di grave deve essere accaduto tra i due artisti del duo musicale, ora Federico recrimina a Benji di aver cantato le loro canzoni senza permesso

Sappiamo bene che non sempre le collaborazioni artistiche funzionano al meglio, diventando spesso difficili da gestire, e arrivando talvolta alla rottura. Alcune volte invece i problemi emergono dopo la separazione, facendo emergere incomprensioni o esacerbando dei dissapori, e potrebbe essere proprio questo il caso. I due ex amici per molti anni sono stati sulla cresta dell’onda come duo musicale, diventando un vero e proprio punto di riferimento nella musica pop italiana, soprattutto per i più giovani. Ormai da tempo sembra però che sia Benjamin Mascolo sia Federico Rossi abbiano deciso di percorrere la strada della musica come solisti. Questa scelta, probabilmente voluta da entrambi, ha dimostrato come la separazione abbia scatenato dissapori, sfociati in frecciatine di vario tipo. Ora avrebbe aggiunto ulteriore benzina al fuoco, con commenti che lasciano poco spazio a dubbi nella sua ultima diretta.

La frecciatina di Fede

Il cantante di Pesche era impegnato in una delle sue consuete dirette Instagram, organizzata probabilmente per la promozione delle nuove date in concerto in giro per l’Italia, in particolare a Modena, Roma e Milano. I problemi sono cominciati quando ha letto un commento in cui venivano richieste in anticipo anche le canzoni del duo musicale all’interno del Tour. A quel punto l’ex di Bella Thorne ha dichiarato candidamente: "Se in concerto canterò qualche canzone di Benji e Fede? Ma chi sono? Non lo so, glielo devo chiedere prima. Gli devo chiedere se posso prendergli le canzoni e cantarle". Il tutto, neanche a dirlo, è con ogni probabilità una stoccata al suo ex collega, colpevole di aver in passato cantato uno dei loro più grandi successi, Dove e Quando, insieme ad altri artisti come i Finley.

La verità dietro la separazione

Sulle pagine di Fanpage Federico aveva anche dichiarato da chi fosse dipesa la rottura del duo musicale: "Un po’ perché non mi capitava di fare interviste da un bel po’ di tempo, dall’altro perché era arrivato un momento in cui si poteva anche dire, per essere sinceri con le persone. Ci siamo presi entrambi la responsabilità della decisione, io non gliene ho mai fatto una colpa, però poteva essere brutto: lui aveva i suoi motivi e se fosse passato da subito il messaggio che la decisione era stata presa da lui, forse le persone non avrebbero capito ed empatizzato per la situazione che stava vivendo. Adesso che è passato un po’ di tempo, però, si può dire. Poi io ho dato questa risposta perché mi è stato chiesto se avessi qualche ripensamento riguardo alla scelta di separarci e io ho risposto che non potevo averne perché la scelta non l’ho presa io. Ero in studio. Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi. Sono solito convertire quello che può essere un macigno in una valvola di sfogo che possa sublimarsi in qualcosa di bello. Se ci sentiamo ancora e ho commentato la sua collaborazione con i Finley? Io ho deciso di non commentare l’accaduto né nulla, perché io vado per la mia strada, lui per la sua, ognuno fa le sue scelte nella vita".

