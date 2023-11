Nuovo Olimpo: Ozpetek porta Luisa Ranieri indietro negli anni '70 nel suo nuovo film Tanti dettagli interessanti sul film con Luisa Ranieri, dalla libertà creativa di Netflix, alle derive autobiografiche assunte dal regista per questa pellicola

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Fine anni ’70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent’anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora. Arriva finalmente in streaming Nuovo Olimpo, il primo film di Ferzan Ozpetek per Netflix, con Luisa Ranieri, e facciamo il punto della situazione: dalla trama, al cast, fino ad alcune curiosità. Scopriamo di più.

Potrebbe interessarti anche