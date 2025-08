Noos, Alberto Angela (bloccato dalla Rai) lascia i social in lacrime: "Un faro nel buio". Poi la richiesta particolare Niente puntata di Noos lunedì 4 agosto 2025, ma alcuni fan sui social non accettano la conclusione del programma e piangono tra complimenti, saluti e richieste

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

RaiPlay

CONDIVIDI

Ieri sera, lunedì 4 agosto 2025, non è andato in onda Noos – L’avventura nella conoscenza, il programma condotto da Alberto Angela in prima serata su Rai Uno. L’ultima puntata è stata trasmessa la scorsa settimana, lunedì 28 luglio, ma sui social i fan del divulgatore e della trasmissione stessa stanno faticando ad accettare questa realtà. Tra i commenti, non mancano preghiere di un ritorno a breve e complimenti per l’operato di Alberto Angela, che nel condurre il programma non ci mette solo il cuore, ma anche la sua cultura, per fare in modo che i telespettatori comprendano meglio il mondo che li circonda e le sue novità.

Noos, social in lacrime per la fine del programma di Alberto Angela

Noos – L’avventura della conoscenza negli anni è entrato nel cuore dei telespettatori, i quali considerano il programma di Alberto Angela incredibile e soprattutto "un modo per aprire una nostra "finestra" verso l’evoluzione tecnologica, scientifica ed altro". E’ una trasmissione che permette alle persone di farsi una vera e propria cultura su tutto ciò che riguarda il mondo, il suo passato e il progresso: dalla medicina alla storia e fino all’educazione emotiva dei bambini e ai problemi col cibo, il sonno e tanto altro. Insomma, in un mondo dove vige il gossip, le polemiche sul nulla e le trasmissioni trash alla ‘Grande Fratello’, Alberto Angela ha regalato al pubblico forse l’unico programma che, a modo suo, fa informazione seria, rendendo la cultura accessibile a tutti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nelle ultime ore, dopo la notizia dello stop della Rai a Noos, non sono mancate nuove reazioni sui social media, in particolare su Facebook, tutte positive. Tra queste, ne emerge soprattutto una: "Entrare nelle nostre case è stato un privilegio, sapendo che, la conoscenza rappresenta un modo per aprire una nostra "finestra" verso l’evoluzione tecnologica, scientifica ed altro, che altrimenti relegherebbe le persone ad una forma di ignoranza cronica. Il taglio dato al tuo programma "Noos" di divulgazione scientifica, è a mio avviso, aderente a ciò che la società è divenuta negli ultimi 20 anni, spaziando oltre lo spazio, nello spazio della nostra società, nella sua complessità, richiamandola anche ai vari allert innescati da un sistema di organizzazione globale, dove tutti sono in qualche modo coinvolti e interconnessi. Auguro al tuo programma di avere la stessa incidenza che ebbe Quark, dando a noi giovani di allora l’imput attraverso la curiosità verso la conoscenza, definendo anche per alcuni la traiettoria del loro futuro. Un programma come Noos, non dovrebbe mai essere messo in discussione, in barba ai dati di ascolto, ma anzi incoraggiato e chissà, fare sognare i nuovi giovani per definire il loro futuro! Grazie Alberto, a presto per una nuova edizione, sicuramente straordinaria come sempre!"

Poi altri commenti meno lunghi, ma certamente importanti per comprendere il segno che Alberto Angela e il suo Noos hanno lasciato negli spettatori e nel mondo della televisione in generale: "Noooo che peccato siete un faro in mezzo al buio, tornate presto ad illuminare il panorama delle trasmissioni televisive", "Il migliore programma in assoluto. Grazie per farlo Alberto!", "Grazie Alberto per quello che ci trasmetti con la tua infinita passione per la divulgazione della cultura!", "Finirò di guardare Noos su RAI PLAY, non me lo perdo. Grazie Alberto per le tue trasmissioni così speciali e interessanti", "Sempre molto interessante….presente ad ogni tuo programma, argomenti esposti con semplicità, anche molto difficili. Un abbraccio". E ancora: "Alziamo il calice e brindiamo idealmente al grande successo già ottenuto e a quello più audace che regalerà ai milioni di spettatori italiani. Speriamo che qualcuno si accorga delle sue qualità umane e competenze scientifiche e lo nomini componente del governo italiano oltre a fare informazione scientifica".

Infine, un utente appassionato fa una richiesta particolare ad Alberto Angela (anche se la decisione è poi della Rai) per poter vedere Noos in tutta tranquillità: "Gent.mo Dottor Alberto Angela, sarebbe possibile se Rai1 mandasse in onda le repliche di #Ulisse e #Noos durante il giorno senza dover utilizzare RaiPlay? La sera è un po’ stancante concentrarsi per seguire le Sue trasmissioni così interessanti e istruttive. La mia è un’umile idea per una televisione che possa essere usufruita a 360 gradi. Grazie per la cortese attenzione e distinti saluti".

Dove vedere Noos in streaming in attesa della nuova edizione di Alberto Angela

Ricordiamo che è possibile rivedere in streaming tutte le puntate di Noos, di questa edizione e di quelle precedenti sulla piattaforma RaiPlay. L’appuntamento con il programma di Alberto Angela è per il prossimo anno, ma pare stia già lavorando alla nuova edizione: "Noi, l’intero studio, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Stiamo già preparando i nuovi programmi, però non vi nascondo che è con una certa nostalgia che mi dovrò alzare da qui, perché mi sentivo molto bene a raccontarvi l’avventura della conoscenza. A presto", ha detto il conduttore al termine dell’ultima puntata.

Potrebbe interessarti anche