Sembra strano da dire ma chi il lunedì sera non vuole essere disturbato perché deve guardare Alberto Angela su Rai 1… be’, avrà una delusione. Stasera, 4 agosto 2025, il consueto appuntamento con Noos – L’Avventura Della Conoscenza, non andrà in onda. Infatti, la scorsa settimana è stata trasmessa l’ultima puntata del programma e la Rai ha deciso di ‘fermare‘ il divulgatore scientifico. Inutile dire che, in seguito a questa decisione, i telespettatori si sono scatenati sui social per esprimere tutto il loro disappunto. Ma non disperate: un modo c’è per rivedere le puntate in streaming, e noi in questo articolo, vi sveleremo come. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

La Rai ‘ferma’ Noos di Alberto Angela: dure critiche sui social

La settimana scorsa è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione di Noos – Le Avventure Della Conoscenza. Nello specifico, si tratta di un programma televisivo di divulgazione scientifica ideato e condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1 dal 29 giugno 2023. Il format raccoglie l’eredità del celebre Superquark, ideato da Piero Angela, proponendo però uno stile più moderno, cinematografico e pensato anche per un pubblico giovane. Il titolo Noos richiama l’astronave immaginaria di Viaggio nel cosmo (1998) e deriva dal greco antico, significando "intelletto" o "conoscenza", in omaggio alla tradizione divulgativa degli Angela e come invito alla curiosità. Il programma alterna servizi filmati (spesso sul campo), interviste a esperti e momenti in studio, con un linguaggio chiaro ma scientificamente solido.

Ma perché questo programma piace tanto? Cercheremo di darvi una risposta. Noos è apprezzato dal pubblico per la sua capacità di unire narrazione coinvolgente e rigore divulgativo, diventando un punto di riferimento estivo per chi desidera approfondire temi culturali e scientifici con grande passione e soprattutto, con qualità. Per l’ultima puntata, molti telespettatori hanno espresso il loro disappunto sui social, e tutti sperano che il format ritorni presto su Rai 1. Ecco, alcuni dei commenti: "Perché le cose belle finiscono sempre troppo presto? Questo programma è meraviglioso e dovrebbe andare avanti all’infinito!", "Grazie di cuore per questo straordinario viaggio. Mi ha arricchito profondamente… A presto!", "Alberto, torna presto.", "Albertone, e adesso cosa facciamo il lunedì sera?". E ancora: "Anche quest’anno Noos è già finito. Che tristezza, sarebbe stato bello se fosse durato di più. È stata comunque una stagione appassionante. Speriamo torni presto.", "Non sono pronta a dire addio a Noos.".

Dove vedere in streaming le puntate di Noos – Le Avventure Della Conoscenza

Se la mancanza è troppa e proprio non potete fare a meno di aspettare una nuova edizione, potrete rivedere in streaming le puntate di Noos, con Alberto Angela, sulla piattaforma RaiPlay.

