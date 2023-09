Nino Frassica perde il gatto mentre gira Don Matteo: la mossa disperata per ritrovarlo Il noto attore, impegnato a Spoleto sul set di Don Matteo, ha lanciato un appello social per il suo amato Hiro, con tanto di profumata ricompensa.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Non veder tornare il proprio amato animale domestico smuove sempre grande preoccupazione. Ed è esattamente ciò che sta succedendo in questo momento al noto attore Nino Frassica che, dal set di Don Matteo a Spoleto, ha lanciato un appello social per ritrovare il suo amato gatto Hiro, scomparso da ieri mattina. L’attore ha anche deciso di offrire una ricompensa a chiunque riesca a riportarlo a casa. Scopriamo qualcosa in più.

L’appello social di Nino Frassica: "Hiro è scomparso e non lo troviamo da questa mattina"

La preoccupazione di Nino Frassica è assolutamente comprensibile, questo soprattutto da chi ama gli animali incondizionatamente e li considera parte della famiglia. Frassica è molto legato al suo gatto Hiro, un Sacro di Birmania di colore bianco con coda e naso più scuri, che purtroppo pare essere scomparso da ieri mattina.

È lo stesso attore a fare un appello sui social postando una foto del gatto e affermando: "Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato".

Frassica, deciso a ritrovare il suo amato felino a tutti i costi, ha deciso inoltre di offrire una ricompensa a chiunque sia in grado di trovarlo. "La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5 mila euro". Il tono di Nino nel posto pubblicato sui social appare veramente preoccupato e la stessa didascalia dell’immagine sottolinea nuovamente l’importanza del suo appello: "Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina (mattina di martedì 26 settembre ndr)".

L’ultimo avvistamento di Hiro

Poco dopo aver pubblicato l’appello sui social, Nino ha aggiunto anche un breve aggiornamento: "Ultimo avvistamento ieri notte nei pressi del giro della Rocca a Spoleto", ha scritto su una foto che ritrae il gatto.

L’appello nasce dal timore che dopo la sua "fuga" il gatto possa essere stato trovato da qualcuno che ha poi deciso di tenerlo o che addirittura possa essere stato rapito. Le forze dell’Ordine lo hanno già cercato senza trovarlo da nessuna parte. Per questo, la speranza è che leggendo le parole di Nino Frassica (con tanto di ricompensa) chiunque possa aver trovato o preso Hiro abbia la sensibilità di riportarlo all’attore e alla moglie Barbara, i quali sono veramente molto affezionati a lui, il più piccolo dei loro gatti.

Nei confronti di Nino e della famiglia sono arrivati immediatamente tantissimi messaggi di supporto da parte dei fan e la speranza di tutti è che Hiro possa tornare al più presto a casa sano e salvo.

Potrebbe interessarti anche