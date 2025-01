Nicolas Maupas: gli amori (presunti e reali) dell'attore de Il conte di Montecristo Le cose da sapere sulla vita privata di Nicolas Maupas: da Ludovica Coscione a Valentina Romani, tutti i gossip sull'attore de Il Conte di Montecristo.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

È tra i protagonisti insieme a Lino Guanciale, Michele Riondino e Gabriella Pession della produzione italo-francese Il conte di Montecristo: Nicolas Maupas è uno degli attori del momento. Giovane, classe 1998 ma con già all’attivo diversi ruoli di rilievo in fiction di successo come quella che lo ha lanciato, Mare Fuori (grazie a cui ha ottenuto il premio Next Generation alla Mostra del Cinema di Venezia come Miglior Attore Rivelazione nel 2022), Un professore, Noi siamo leggenda e altre. Scopriamo gli amori dell’attore e i flirt che gli hanno attribuito in questi anni.

Nicolas Maupas, chi è la fidanzata e la love story con Ludovica Coscione

Galeotto fu il set di Mare Fuori che ha fatto incontrare Nicolas Maupas, (Filippo detto "O chiattillo" nella serie) e Ludovica Coscione (Teresa). I due quindi si sono innamorati mentre giravano la storia ambientata nel carcere minorile di Napoli, hanno vissuto una bellissima love story per poi lasciarsi nel 2021. L’attrice classe 1999 ha ottenuto il successo con Mare Fuori ma prima aveva già recitato, esordendo nella fiction con Vanessa Incontrada, Non dirlo al mio capo e poi in altre produzione televisive come Che Dio ci aiuti 4 e Il paradiso delle signore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La chiacchierata presunta relazione con Valentina Romani

Molti hanno attribuito un flirt a Nicolas Maupas: tanti fan di Mare Fuori sono convinti che tra l’attore di Filippo O chiattillo e Valentina Romani interprete di Naditza ci sia stato del tenero. Infatti, a maggio dell’anno scorso, i due hanno pubblicato delle foto sui social in cui si trovavano nello stesso posto come uno scatto in un bar. C’è chi ha sperato in una love story tra i due e chi invece ha pensato che sia nata soltanto una bellissima amicizia sotto i riflettori della serie ambientata a Napoli. Tuttavia nessuno dei due attori ha mai confermato né smentito il gossip. Sia Maupas che la Romani hanno concluso la loro esperienza con Mare Fuori alla fine della terza stagione, la loro storia nella fiction non è terminata nel migliore dei modi. Non sono infatti presenti a partire dalla quarta stagione. La serie il cui luogo principale d’azione è l’Istituto Penale per Minorenni del capoluogo campano tornerà in onda per la sua quinta stagione il 12 febbraio 2025 sulle reti Rai.

In una recente intervista a Vanity Fair inoltre Nicolas Maupas ha affermato di aver avuto una relazione con una donna più grande di lui di 5 anni ma non ha svelato chi fosse la fortunata.

Potrebbe interessarti anche