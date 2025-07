Nicola Pietrangeli, chi era il figlio Giorgio morto a 59 anni e perché era famoso Mondo dello sport in lutto: il noto campione di surf italiano, figlio di una vera leggenda del tennis, si è spento dopo una lunga malattia: vediamo di più.

Addio a Giorgio Pietrangeli, figlio 59enne della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, scomparso oggi a seguito di una lunga malattia. A dare la notizia è stata la Federtennis, alla quale si è unito il commosso messaggio social della federazione italiana surf, waterski e wakeboard. "Giorgio ha combattuto fino alla fine un male che non gli ha dato scampo, ma la sua forza e determinazione rimarranno per sempre un grande insegnamento per noi. Giorgio, sei stato ispirazione per tutto il surf italiano e la tua storia continuerà a guidare le future generazioni! Il nostro cordoglio va a tutta la sua amata famiglia". Giorgio lascia il papà Nicola, la moglie Carola, la figlia e i fratelli Marco e Filippo.

Chi era Giorgio Pietrangeli, figlio della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli

Giorgio Pietrangeli, figlio della leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, era un noto surfista romano, nonché uno dei primi campioni italiani degli anni Ottanta in questa disciplina. Negli anni di carriera, Giorgio ha partecipato con la Nazionale di surf ai Mondiali del 1988 a Portorico e, l’anno successivo, agli Europei che si sono tenuti in Portogallo. Nel 1985, ha partecipato agli Europei di Forte dei Marmi e nel 1989 ha vinto il Campionato italiano di Viareggio.

Giorgio combatteva da tempo contro un tumore al cervello e, nonostante tutti i tentativi di cura e i diversi cicli di chemioterapia, è arrivata oggi la terribile notizia della sua prematura scomparsa all’età di 59 anni. "Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore", scrive la Federtennis.

Nicola Pietrangeli scopre la morte del figlio in ospedale

Il padre Nicola Pietrangeli, 91 anni, è ricoverato da qualche giorno al Policlinico Gemelli di Roma per effettuare alcuni accertamenti, ed è proprio tra le mura dell’Ospedale che oggi ha appreso la terribile notizia della scomparsa dell’amato figlio Giorgio. Padre e figlio condividevano il grande amore per lo sport, anche se declinato in discipline diverse: il surf per Giorgio e il tennis per Nicola.

Nicola Pietrangeli è stato infatti una vera e proprio leggenda del tennis, nonché numero 3 del mondo in singolare nel triennio 1959-1961. Senza contare che Nicola è anche l’unico tennista italiano introdotto fino ad ora nella International Tennis Hall of Fame. Una passione e un amore per lo sport trasmessi anche al figlio, stroncato prematuramente dalla terribile malattia.

