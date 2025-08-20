Netflix, addio ai fratelli Duffer: i creatori di Stranger Things passano alla concorrenza Mega contratto con Paramount per le menti dietro a Stranger Things, che lasciano il colosso dello streaming dopo quasi 10 anni

In casa Netflix sembra arrivata la fine di un’era: i celebri fratelli Duffer, sono pronti a lasciare il colosso dello streaming in direzione Paramount. Maxi contratto, della durata di almeno quattro anni, per i creatori di Stranger Things. Da giorni era nell’aria e ora è arrivata la conferma: il cambio di "casacca" diverrà effettivo dopo la conclusione della loro serie di punta, in programma per la fine di quest’anno. Da aprile 2026 prenderanno il via diversi nuovi progetti.

I fratelli Duffer da Netflix a Paramount

È ufficiale: Matt e Ross Duffer si occuperanno in esclusiva per Paramount dello sviluppo e della realizzazione di film, serie tv e progetti destinati alla piattaforma di streaming. L’accordo, che sarà valevole da aprile 2026, parla di progetti ambiziosi e destinati anche al cinema. I due fratelli lavoreranno attraverso la loro casa di produzione, la Upside Dow Pictures, in collaborazione con Hilary Leavitt, che ha il ruolo di presidente della società. "Non potremmo essere più elettrizzati nell’unirci alla famiglia di Paramount. Far parte di quella missione non è solo entusiasmante, è anche la realizzazione di un sogno durato una vita. E farlo in uno studio con una tradizione hollywoodiana così prestigiosa è un privilegio che non prendiamo alla leggera", hanno dichiarato i Duffer.

"Siamo inoltre entusiasti di collaborare nuovamente con i nostri amici Cindy Holland e Matt Thunnell, che erano stati tra i primi a credere in noi e a una piccola sceneggiatura insolita che avevamo scritto ed è diventata Stranger Things. Hanno deciso di darci una chance nel 2015 e lo stanno facendo di nuovo, non vediamo l’ora di creare nuove storie insieme", hanno aggiunto i filmmaker.

Cosa ne pensa Paramount?

"Ho avuto il privilegio di conoscere Matt e Ross da oltre un decennio e di aver lavorato con loro fin dalle prime fasi e arrivando al loro meritato successo globale. Abbiamo visto in prima persona la loro straordinaria visione creativa e l’eccezionale dono per la narrazione. Non potremmo essere più entusiasti nel lavorare di nuovo con loro e accoglierli tra le fila di Paramount", ha dichiarato Holland, oggi a capo della sezione streaming di Paramount.

Dana Goldberg e Josh Greenstein, a capo di Paramount, hanno sottolineato: "Siamo entusiasti che gli incomparabili fratelli Duffer si uniscano alla famiglia Paramount. Il loro talento unico nel creare storie e mondi che plasmano la cultura li contraddistingue, e questa partnership è un ottimo esempio della nuova Paramount in azione: le nostre attività cinematografiche, televisive e di streaming si uniscono per offrire a Matt e Ross tutta la potenza delle nostre piattaforme per raccontare le loro storie migliori e più ambiziose".

