Mercoledì, la stagione 2 batte un record di Netflix (che solo un'altra serie può superare) La parte 2 della stagione 2 di Mercoledì si issa in vetta tra i prodotti in lingua inglese, in attesa dell'uscita dell'attesissima parte 2

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Il 6 agosto scorso gli spettatori di Netflix sono finalmente tornati alla Nevermore Academy, a ben 3 anni di distanza dall’ultima volta. Sul catalogo del popolare sito di streaming è infatti approdata la parte 1 della stagione 2 di Mercoledì, spin-off delle avventure della Famiglia Addams con Jenna Ortega come protagonista nei panni di, appunto, Mercoledì Addams. La serie, che vedrà la parte 2 della stagione 2 arrivare il 3 settembre con gli ultimi 4 episodi, era attesissima dai fan e i numeri delle visualizzazioni lasciano poco spazio all’immaginazione.

Mercoledì stagione 2 batte tutti i record

Nei primi 4 giorni dalla pubblicazione, la parte 1 della stagione 2 di Mercoledì ha raccolto su Netflix 50 milioni di views, assestandosi sotto unicamente alla stagione 1, che si è fermata a 50.1. Un risultato ragguardevole e che certifica quanto il prodotto sia ormai una serie di punta per Netflix. La parte 1 della stagione 2 di Mercoledì diventa quindi il secondo contenuto del portale in lingua inglese più apprezzato, ma non è tutto. Nella prima settimana dal lancio, infatti, si è piazzata al primo posto delle classifiche dei prodotti in lingua inglese di ben 91 Paesi nel mondo, stabilendo un altro record.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, il dominio di Mercoledì sembra non volersi arrestare e l’eccitante "mid-season finale" ha posto le basi per una seconda metà di stagione ancora più esplosiva. Molto gradito dai fan anche il maggiore spazio dato al resto della peculiare famiglia Addams, con Gomez (Luis Guzmán), Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Pugsley (Isaac Ordonez) maggiormente presenti sullo schermo.

Solo un’altra serie può insidiare Mercoledì

Tra gli originali di Netflix, solo un altro prodotto sembra avere la "potenza di fuoco" necessaria per spodestare il predominio raggiunto da Mercoledì Addams e dal resto della sua famiglia. Parliamo ovviamente di Stranger Things, in arrivo con la stagione 5, che sarà anche l’ultima. L’attesa per la conclusione delle avventure di Hawkins è palpabile, sebbene siano passati oltre 3 anni dalla stagione 4. La serie creata dai fratelli Duffer sarà, come Mercoledì, divisa in più release, precisamente il 26 novembre, il 25 dicembre e il 31 gennaio 2025 (da noi il giorno dopo per questioni di fuso orario). Si tratta di date scelte non a caso, perchè coincidono con alcune delle maggiori feste: il Giorno del Ringraziamento, Natale e Capodanno. In queste giornate il pubblico, o comunque la maggior parte, sarà a casa e avrà tempo libero da dedicare per guardare gli episodi appena usciti, spingendo inesorabilmente la stagione 5 di Stranger Things in vetta alle classifiche delle views di tutto il mondo.

Attualmente, Stranger Things è già una delle serie più popolari di Netflix: la stagione 4 è al terzo posto di sempre tra i prodotti in lingua inglese, con 140 milioni di visualizzazioni e oltre 1.8 miliardi di ore di visualizzazione. La stagione 5 non è ancora uscita ma sta già dettando dei record. Il trailer di annuncio, rilasciato a giugno, ha collezionato 250 milioni di impressions tra tutti i canali social di Netflix nei soli primi 4 giorni, più di ogni altro nello stesso lasso di tempo.

Potrebbe interessarti anche