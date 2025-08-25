Trova nel Magazine
Dexter Resurrection 2 si farà, ma il prequel Original Sin viene cancellato senza esitazione: il perché di Showtime

Paramount e Showtime scelgono la via più sicura: l'amatissima serie Resurrection avrà un seguito, ma il prequel Original Sin viene archiviato definitivamente.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Una notizia inattesa ha scosso i fan di Dexter: secondo Variety, la serie prequel Dexter: Original Sin non avrà una seconda stagione. Paramount ha deciso di interrompere il progetto dopo una sola annata, nonostante lo scorso aprile fosse stato annunciato il rinnovo. La decisione sorprende, ma fonti vicine alla produzione descrivono una situazione piuttosto diversa da quella comunicata in precedenza. Sorte diversa, invece, per Dexter: Resurrection che, invece, avrà un sequel. Ma perché questa decisione? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Dexter: Resurrection, Showtime conferma la seconda stagione e cancella Original Sin

Per i fan questa notizia è stata una doccia fredda ma, purtroppo, è arrivata e non ci si può fare nulla. Showtime ha annunciato la cancellazione di Dexter: Original Sin, il prequel ambientato nella Miami del 1991 con Patrick Gibson e Christian Slater. La serie, nonostante i buoni ascolti (2,1 milioni di spettatori al debutto, saliti a 2,68 milioni con il finale) e guest star di rilievo come Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey, non avrà una seconda stagione. La scelta della dirigenza punta ora su Dexter: Resurrection, con Michael C. Hall, che continua la storia dopo Dexter: New Blood. Il nuovo capitolo ha avuto un lancio più forte (3,1 milioni di spettatori nei primi tre giorni e 4,4 milioni nella prima settimana, +25% rispetto al prequel), tanto che è già partita la writers room per la stagione 2.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Questa decisione segna un cambio di strategia: il franchise si concentrerà sul personaggio principale di Hall, mentre restano incerti gli altri spin-off, come quello sul Trinity Killer. Con l’integrazione di Showtime in Paramount+, il futuro di Dexter sarà sempre più legato allo streaming, con nuovi episodi e un cast di grande richiamo, tra cui Uma Thurman, Peter Dinklage, James Remar e Neil Patrick Harris.

Di cosa parla Dexter: Resurrection e dove vedere la serie in streaming

Dexter: Resurrection è la serie sequel di Dexter: New Blood, che prosegue la trama dagli avvenimenti narrati in quella precedente. Ma di cosa parla? Ora ve lo spieghiamo. Dopo essere stato ferito da un colpo di fucile sparato dal figlio Harrison e dato per morto, Dexter Morgan si risveglia dal coma con il peso dei suoi sensi di colpa. Consapevole delle difficoltà che Harrison ha affrontato scoprendo la sua vera natura, Dexter parte per New York per ritrovarlo e sistemare le cose. Intanto, il capitano Angel Bautista lo rintraccia per avere risposte. Padre e figlio si riuniscono e, insieme, affrontano il passato e le proprie ombre, ripulendo le strade di New York dai serial killer.

Nel cast troviamo: Michael C. Hall, Peter Dinklage, Uma Thurman, Jack Alcott, David Zayas, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez. Potete guardare questa serie in streaming su Paramount+.

Programmi

