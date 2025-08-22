Millie Bobby Brown di Stranger Things è diventata mamma: l'annuncio shock col marito Jake Bongiovi La star di Stranger Things Millie Bobby Brown è diventata mamma a 21 anni: l'attrice lo ha annunciato insieme al marito Jake Bongiovi in un post su Instagram

Millie Bobby Brown è diventata mamma a 21 anni e no, non è uno scherzo. La celebre attrice di Stranger Things ha lasciato tutti i fan senza parole, annunciando, con un post su Instagram, che lei e suo marito Jake Bongiovi sono diventati genitori.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono diventati genitori: l’annuncio

La coppia ha rivelato di aver adottato una bambina durante l’estate. Una notizia sicuramente sorprendente ma fino ad un certo punto, visto che in realtà l’attrice aveva già lanciato chiari indizi sul suo desiderio di maternità. In un podcast di marzo, Brown ha rivelato di volere una famiglia numerosa e di non considerare i bambini adottati come diversi dai bambini biologici.

La star di Stranger Things, nel podcast SmartLess a marzo, ha rivelato che lei e suo marito, ora 23enne, non erano preoccupati dalla loro giovane età quando hanno preso in considerazione l’idea di diventare genitori. "Sono ancora molto giovane. Mia madre ha avuto il suo primo figlio a 21 anni, e mio padre a 19", ha detto Brown. "È una cosa che mi piace da prima di incontrare Jake. Fin da piccola, ho detto a mia madre… che volevo essere una mamma, proprio come mia madre lo era per me".

Poche ore fa, Brown e Bongiovi hanno ufficializzato questo desiderio, annunciando di essere diventati ufficialmente genitori. "Quest’estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite adozione", ha scritto l’attrice in un post diventato virale. "Siamo più che entusiasti di iniziare questo meraviglioso capitolo della genitorialità, in pace e privacy".

Quando esce Stranger Thing 5 e la trama della stagione finale

Mentre si diffonde la notizia della maternità della star di Stranger Things, i fan della serie attendono l’uscita della quinta e ultima stagione, attesa per la fine del 2025. Questa sarà rilasciata su Netflix in tre parti: il Volume 1 il 27 novembre 2025; il Volume 2 il 26 dicembre 2025 e il finale di stagione (e di serie) il 1 gennaio 2026.

La trama riprende dall’autunno del 1987, con Hawkins che si trova in una situazione critica dopo l’apertura dei portali del Sottosopra. I protagonisti dovranno affrontare Vecna in una battaglia finale dopo la sua misteriosa scomparsa alla fine della quarta stagione. Il gruppo di amici, unito più che mai, dovrà affrontare un’oscurità più potente e letale di qualsiasi cosa abbiano mai incontrato prima per salvare Hawkins e, probabilmente, il mondo intero.

