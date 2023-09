Natalia Paragoni e Andrea Zelletta oggi sposi? Arriva la conferma: "Sto andando" L'ex tronista e la corteggiatrice insieme dal 2019 convolano oggi a nozze, l'annuncio è arrivato dalla stessa Natalia sui social.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sposano oggi? La notizia bomba è arrivata direttamente dai social network, dove i due influencer sono seguitissimi dai fan sin dai tempi della loro partecipazione a Uomini e Donne dove il modello e dj ha scelto proprio la ragazza come sua compagna. Da allora i due sono inseparabili e hanno anche allargato la propria famiglia. Oggi il grande giorno del matrimonio, come ha annunciato proprio lei.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sposano oggi? Lei sui social annuncia le nozze con una foto

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta non solo hanno annunciato il matrimonio, ma hanno sorpreso i fan perché le nozze avverranno oggi stesso. Una notizia a sorpresa, che lei ha voluto comunicare con un grande sorriso mentre è intenta con gli ultimi preparativi del parrucchiere: "Buongiorno, mi sto per sposare. Felici?", scatenando la reazione dei fan che da sempre hanno mostrato affetto per la coppia. Il futuro marito non ha ancora messo alcun post, ma un ulteriore conferma arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica che aveva risposto ad alcuni fan con l’emoticon di due animaletti uniti da un cuoricino. Sembra dunque che i fiori d’arancio ci saranno davvero quest’oggi.

I due diventati genitori da pochi mesi

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori lo scorso 20 luglio, infatti l’influencer ha dato alla luce la piccola Ginevra. Non è stato un momento facile per la neo mamma, che aveva candidamente confessato di non essere pronta alle varie difficoltà:

"Il momento più difficile è stato il post parto, quando è nata Ginevra, dovevo capire come si doveva fare ogni cosa con lei. Ho avuto dei momenti di difficoltà ma per fortuna c’era mia suocera, mia madre, che ci hanno supportato. Hanno fatto tanto. Ci sono tanti racconti di tante donne che erano da sole in questo momento, sono supereroi"

L’annuncio del matrimonio è arrivato a sorpresa dopo la presunta crisi che i due avrebbero attraversato e che era stata prontamente smentica.

Andrea Zelletta fuori a fare le serata, la polemica social

I fan si erano scatenati con Andrea Zelletta quando, a poche settimane dalla nascita della piccola, ha ricominciato a fare le serate fino a tarda notte come dj con Natalia a casa insieme alla piccola Ginevra. In molti avevano addirittura parlato di crisi e possibile separazione tra i due, che dopo un breve silenzio social avevano messo a tacere le dicerie con dei teneri scatti. Ora la risposta definitiva agli haters, con un matrimonio destinato a suggellare una delle poche unioni durature nate da "Uomini e Donne".

