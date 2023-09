Ci lascia il cavaliere del trono Over di Uomini&Donne: Donato Barbuzzi Era stato tra i protagonisti dell'edizione 2014 del celebre reality di Maria De Filippi. Poi aveva scelto di lasciare il programma per una donna conosciuta lontano dai riflettori

Arriva un momento molto difficile per il cast e il pubblico di Uomini e Donne. Un lutto ha improvvisamente colpito la trasmissione di Maria De Filippi. Nelle ultime ore una notizia a dir poco sconvolgente ha cominciato a serpeggiare nel web, arrivando fino in trasmissione. Uno dei protagonisti del dating show di Canale 5 è infatti venuto a mancare nelle ore passate, parliamo di Donato Barbuzzi. L’annuncio ha ormai la sua ufficialità, dopo essere stato diffuso dai figli del diretto interessato dal profilo Facebook ufficiale dell’uomo, passato purtroppo a miglior vita. Molti avevano eletto Donato tra i loro personaggi preferiti della categoria, questo grazie alla sua simpatia e il suo modo di fare molto originale. Uomini e Donne è stata investita da questa notizia molto difficile da affrontare, è che tutto sommato sorprende un po’ tutti, soprattutto considerando tutta la vitalità e l’energia che Donato ha sempre dimostrato in trasmissione. L’evento scatena un dolore enorme non solo per la famiglia, ma anche per tutti i telespettatori che ricordano le sue avventure nel parterre. L’uomo aveva lasciato lo studio, dopo aver trovato una compagna con la quale vivere il rapporto fuori dal reality.

La notizia

I figli hanno preferito non rilasciare ulteriori dettagli circa le cause del decesso o lo stato di salute dell’uomo precedentemente alla sua morte, non sappiamo se soffrisse di qualche complicanza non comunicata in trasmissione, o se la sua scomparsa sia stata così improvvisa anche per i parenti e le persone vicino a lui. Tutto quello che abbiamo di ufficiale, è il messaggio lasciato dai figli sul celebre social network blu: "Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo e per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook. Grazie a tutti". Donato aveva fatto parte di Uomini e Donne fino al 2014, anno in cui salutò il programma, complice la conoscenza di una signora lontano dai riflettori.

La reazione del pubblico e l’omaggio

Il triste post con cui si annuncia la scomparsa di Donato ha ricevuto numerose reazioni da parte degli utenti, che nei commenti hanno voluto fare le condoglianze alla famiglia. L’uomo aveva sicuramente un pubblico di affezionati con un’età media leggermente alta, ma non sono mancati messaggi di sostegno anche da parte del pubblico più giovane del programma. Adesso molti telespettatori si aspettano di poter assistere ad un omaggio all’ex volto del programma, proprio all’interno di Uomini e Donne. Però è improbabile potremo assistere a questo momento già dalla prossima puntata in onda, questo perché lo show viene pre-registrato, come altri programmi di Maria, quindi la puntata a cui assisteremo sarà stata ripresa prima della morte di Donato. Possiamo però sperare che l’omaggio riesca a trovare il suo posto tra un paio di puntate, inserito nella scaletta dell’episodio successivo magari.

