Myriam Catania: il compagno a distanza, il terribile incidente e la promessa di amore eterno di Luca Argentero L’attrice romana e nipote di Simona Izzo è legata a Quentin Kammermann, pubblicitario francese che vive a Marsiglia e con cui ha avuto anche un figlio

Cresciuta in una famiglia di registe, attrici e doppiatrici, Myriam Catania è stata quasi una predestinata nel mondo del cinema, nel quale ha debuttato a soli 4 anni. Tra grande e piccolo schermo, l’attrice romana classe 1979 ha preso parte a tantissimi film e serie, tra le quali Carabinieri 4, dove conobbe il suo futuro marito Luca Argentero. Oltre che per la sua carriera, infatti, Myriam ha fatto chiacchierare tantissimo anche il gossip e la cronaca rosa. Scopriamo tutta la sua storia.

Myriam Catania, la storia d’amore con Luca Argentero e l’incidente

La vita sentimentale di Myriam Catania – come detto – è finita sotto la luce dei riflettori del mondo del gossip soprattutto attraverso la relazione con Luca Argentero, conosciuto nel 2004 sul set di Carabinieri 4 (i due recitarono insieme anche nel film Il quarto sesso. La coppia si sposò nel 2009, salvo poi arrivare alla separazione nel 2016. "Ci vogliamo un gran bene. Siamo stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la nostra storia. Ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti" dichiarò l’attrice l’anno successivo a Grazia.

La storia d’amore con Argentero fu messa alla prova anche e soprattutto nel 2006, quando Myriam Catania ebbe un gravissimo incidente stradale che la costrinse in coma per un’intera settimana per un trauma cranico e a sottoporsi a numerosi interventi per ricostruire il volto, oltre a perdite di memoria: "Non mi ricordo nulla. Mi ha raccontato mamma quasi tutto, ho dei flash dell’ospedale. Mamma non mi ha mai lasciata, non è andata in bagno. Luca è rimasto seduto per terra, non si è mai alzato. Gli ho detto ‘Mi aspetterai?’ e lui mi ha risposto ‘Ti aspetterò sempre’" raccontò l’attrice a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo.

La ‘nuova vita’ insieme a Quentin

Oggi Myriam Catania è legata sentimentalmente a Quentin Kammermann, pubblicitario francese con cui ha anche avuto un figlio, Jacques, nel 2017. La scintilla tra i due è scoccata nel corso di un viaggio a Ibiza ma, dopo tanti di relazione, i due vivono ancora a distanza per scelta: "Stiamo insieme da anni ma reggiamo solo perché lui vive a Marsiglia e fa avanti e indietro (…) È il nostro equilibrio (…) Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità" spiegò lei al settimanale Oggi nel 2023.

