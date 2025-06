I Simpson in lutto, muore uno dei personaggi principali, addio a un membro della famiglia Nel futuro della famiglia Simpson arriva una perdita inaspettata, ma la verità dietro la morte sorprende e promette nuove sorprese nelle prossime stagioni.

E’ una delle serie animate americane più viste di sempre e non possiamo immaginare di non vedere l’amatissima famiglia gialla su Italia 1. Avete capito di chi stiamo parlando? Sì, proprio de I Simpson, gli irriverenti personaggi gialli che popolano l’iconica città di Springfield. Creata da Matt Groening e in onda dal 1989, racconta le vicende dell’omonima famiglia, con ironia e simpatia. La serie (che, tra l’altro, è una delle più longeve al mondo) si è sempre distinta soprattutto perché riesce ad affrontare temi sempre attuali e i suoi protagonisti sono diventati iconici. Tutte belle parole ma adesso arriva il dramma che ha sconvolto milioni di fan: il sorprendente finale della 36esima stagione de I Simpson ha suscitato grande scalpore e dubbi in tutti coloro che adorano questa serie animata: uno dei protagonisti più amati della serie viene improvvisamente ucciso. Scioccante, vero? Cerchiamo di capire insieme cos’è successo.

I Simpson, il finale che ha spiazzato tutti: ecco chi muore (SPOILER)

Attenzione, chi non vuole ricevere questo SPOILER, può interrompere la lettura. Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo introduttivo, il finale della 36esima stagione de I Simpson, ha lasciato a bocca aperta i milioni di fan sparsi sul pianeta, a causa di un colpo di scena. L’episodio si concentra sul legame tra Bart e Lisa: rapporto che suscita in Marge la preoccupazione che i due, da adulti, possano allontanarsi. La storia compie un salto di 35 anni nel futuro: Marge è morta (Lisa la definisce "defunta madre") e Homer, ancora vivo, viene portato via dai servizi sociali dopo che Lisa ha denunciato le sue condizioni di vita. Nel futuro, Lisa ha una carriera di successo, mentre Bart gestisce illegalmente una casa di riposo. La svolta arriva quando Lisa trova una lettera scritta da Marge prima di morire, in cui chiede ai figli di prendersi cura del padre nel caso lei dovesse venire a mancare prima di lui (eventualità che considerava improbabile ma che si è avverata.)

La lettera spinge Lisa e Bart a riflettere: si riappacificano e decidono di riportare Homer a casa, ispirandosi a un episodio del cartone che guardavano d piccoli, Grattachecca & Fichetto. Il piano riesce, e la famiglia si riunisce davanti alla TV, proprio come un tempo. Marge li osserva dal cielo, soddisfatta, e scherza sul fatto che in paradiso potrebbe risposarsi. Durante i titoli di coda scorrono le solite scene violente del cartone animato. L’episodio si rivela essere solo una possibile visione futura dei Simpson. Nessuna morte definitiva in vista, anche perché la serie è stata rinnovata fino alla 40esima stagione. Dunque, molto probabilmente, vedremo ulteriori colpi di scena che, senza dubbio, ci spiazzeranno (proprio come in questo caso).

Dove vedere I Simpson in streaming

Oltre a seguire la serie animata su Italia 1, potrete godervi la visione de I Simpson anche in streaming, attualmente sulla piattaforma Disney+.

