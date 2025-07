Livio Macchia, morto il fondatore dei Camaleonti: l’ultimo concerto un mese fa (nonostante la malattia) Si è spento oggi all’età di 83 anni il cantante della storica band che portò la musica beat in Italia, che aveva recentemente festeggiato 60 anni di carriera

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

IPA

CONDIVIDI

Il mondo della musica saluta Livio Macchia. Il cantante e chitarrista pugliese, fondatore de I Camaleonti, si è spento oggi martedì 29 luglio 2025 all’età di 83 anni. Da tempo combatteva contro una malattia incurabile, ma soltanto il mese scorso si era esibito sul palco per festeggiare i 60 di carriera della storica band che portò la musica beat in Italia. Scopriamo tutta la sua storia.

Livio Macchia è morto a 83 anni

Nella mattinata di oggi martedì 29 luglio 2025 è venuto a mancare Livio Macchia, scomparso all’età di 83 anni. Nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) l’11 novembre 1941, Macchia era tra i fondatori della famosa band de I Camaleonti, attiva dagli anni Sessanta a Milano. Il chitarrista e bassista del gruppo si è spento a Melendugno, nel Salento, dove viveva da tempo e da tempo combatteva contro una malattia incurabile. Nonostante le condizioni di salute, la sua ultima esibizione risale a poco più di un mese fa, quando era tornato sul palco per celebrare i 60 di carriera dei Camaleonti a Roca Nuova, in provincia di Lecce, nell’ambito del BluFestival organizzato dal suo comune di origine. Il sindaco di Melendugno ha ricordato Macchia sui social: "È stato un onore organizzare insieme a lui e all’amato figlio Livio il suo ultimo concerto dei Camaleonti a Roca Nuova dove tanti Melendugnesi sono accorsi a salutarlo e a dirgli che gli volevano bene (…) Una stella della musica italiana e internazionale ma soprattutto un mio grande amico, un figlio della nostra Melendugno che lo ha accolto e amato fino alla fine. Negli ultimi mesi, pur nella fragilità della sua malattia, ci ha continuato a donare generosamente e gentilmente la sua musica e ci ha fatto cantare tutti. "Il nostro Livio si congeda da noi con gli applausi di chi lo ha amato tanto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi erano I Camaleonti, la band fondata da Livio Macchia

Nati nel 1963 al Santa Tecla di Milano e fondati da Livio Macchia, Paolo De Ceglie e Riki Maiocchi, I Camaleonti sono stati uno dei gruppi più attivi e importanti della musica italiana e in particolare tra gli anni Sessanta e Settanta. Dalla cover nostrana di Sha-La-La-La-La a successi come L’ora dell’amore, I Camaleonti contribuirono alla diffusione della musica beat in Italia. Tra il 1970 e il 1993 presero parte al Festival di Sanremo per cinque volte, classificandosi al terzo posto nel 1979 con il brano Quell’attimo in più. Nonostante vari cambi di formazione, I Camaleonti sono rimasti attivi fino ai giorni nostri, con Livio Macchia – scomparso oggi all’età di 83 anni – sempre presente.

Potrebbe interessarti anche