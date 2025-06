E' morto Alvaro Vitali, l'attore di Pierino aveva 75 anni: il cinema italiano è in lutto. L'ultima lettera all'ex compagna Nella giornata di oggi è morto il celebre volto di Pierino: l'attore esordisce nel cinema nei film di Federico Fellini e lascia il cinema in lutto: la causa

E’ morto a Roma Alvaro Vitali, l’attore che ha dato il volto al personaggio di Pierino nella serie di film comici italiani iniziata con Pierino contro tutti nel 1981. L’interprete di commedie aveva 75 anni anni ed era stato ricoverato due settimane fa per un grosso problema di salute. Da quanto svelato dalla ex compagna Stefania Corona in una recente intervista, Vitali è andato in ospedale a causa di "una broncopolmonite recidiva".

Morto Alvaro Vitali, l’attore di Pierino

Alvaro Vitali, conosciuto soprattutto come interprete del filone "commedia sexy all’italiana", è morto a Roma nel pomeriggio, dopo due settimane di ricovero in ospedale. Nato nella Capitale il 3 febbraio 1950, l’attore vanta una lunghissima carriera nel modo del cinema, iniziata al fianco di un celebre regista, tra i più amati in Italia e nel mondo: Federico Fellini, infatti, lo dirige nel film Fellini Styricon del 1969. Poi la partecipazione a film come I clowns (1970) e Roma del 1972, entrambi diretti da Federico Fellini. Infine, tra le altre pellicole, l’immancabile serie che vede Pierino al centro della storia.

L’ultima lettera alla ex compagna Stefania Corona

Descritto come un uomo fragile, la cui vita non è stata affatto facile a causa dei continui problemi di salute, Alvaro Vitali ha passato ben 27 anni, tra alti e bassi, con l’ex compagna di vita e di palcoscenico Stefania Corona, alla quale ha lasciato un’ultima lettera d’amore scritta prima di lasciare il mondo del cinema in lutto.

