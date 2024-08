È morto Roberto Herlitzka, icona del cinema italiano: fu Aldo Moro per Bellocchio L’attore torinese è scomparso all’età di 86 anni: Nastro d’argento alla carriera, collaborò con Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino e Luigi Comencini

Addio a Roberto Herlitzka. Il mondo del teatro e del cinema italiano è in lutto e piange la scomparsa dell’attore torinese, venuto a mancare oggi mercoledì 31 luglio 2024 all’età di 86 anni. Scopriamo tutti i dettagli.

Roberto Herlitzka, la carriera e la morte

Nato a Torino il 2 ottobre del 1937, Roberto Herlitzka è stato uno degli attori più importanti e prolifici del panorama italiano a partire dagli anni Settanta. Di origini ceche e figlio di padre ebreo, Herlitzka fu costretto a emigrare in Argentina per sfuggire alle leggi razziali nel 1939 e tornò nel capoluogo piemontese otto anni più tardi. Laureatosi in Lettere, presto si trasferì a Roma dove fu allievo di Orazio Costa presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, dedicandosi completamente al teatro e alla recitazione. Prese parte a numerosissime produzioni, dal "Don Giovanni" a "Il candelaaio ", "Come vi piace", Sogno di una notte di mezza estate", "Francesa da Rimini" e tante altre. Nelle stagioni teatrali 2002-2003 e 2003-2004 vinse il Premio Ubu come miglior attore italiano.

Dopo l’esordio in tv (nella miniserie Un certo Harry Brent diretta da Leonardo Cortese) arrivò l’esordio al cinema con la pellicola di Lina Wertmüller Film d’amore e d’anarchia ovvero: stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza… nel 1973. Con l’amica e regista ebbe un sodalizio artistico duraturo, che lo portò a recitare anche in Pasqualino Settebellezza, Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada, Notte d’estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico e Mannaggia alla miseria.

Lavorò anche con altri grandi registi del cinema italiano come Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino, Lina Wertmüller, Luigi Magni e Luigi Comencini. 2004 vinse un Nastro d’argento come Migliore attore e un David di Donatello come Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Aldo Moro nel film di Bellocchio Buongiorno, notte. Nel 2013 gli fu assegnato anche un Nastro d’argento alla carriera.

Roberto Herlitzka si è spento oggi mercoledì 31 luglio 2024 all’età di 86 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del teatro e del cinema.

