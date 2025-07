Achille Lauro, chi è il padre Nicola De Marinis. Il lavoro prestigioso, la rottura e il nuovo rapporto Il cantante ha sempre avuto un legame altalenante con il papà, noto magistrato della corte di Cassazione: scopriamo di più sul suo conto.

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, è un noto cantante italiano. Dopo i primi esordi nel mondo del rap underground, Achille Lauro è lentamente riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico dando vita ad alcuni brani musicali che hanno riscontrato un enorme successo. Tra questi ricordiamo, ad esempio, Rolls Royce, portato a Sanremo nel 2018, e C’est la vie. Se dal punto di vista artistico Lauro è ormai ampiamente conosciuto, forse ancora in pochi conoscono i dettagli legati alla sua vita privata e al particolare rapporto con il padre, Nicola De Marinis, noto Magistrato della Corte di Cassazione: scopriamo di più su di lui.

Chi è Nicola De Marinis, padre di Achille Lauro

Nicola De Marinis, classe 1956 e originario di Gravina in Puglia, è un noto magistrato della Corte di Cassazione, nello specifico consigliere addetto alla sezione Lavoro. Al contempo, De Marinis è anche docente universitario con all’attivo la cura di 150 pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e sindacale e, nel corso della lunga carriera, è stato anche Dirigente della Confindustria.

De Marinis è stato sposato per diverso tempo con la moglie Cristina Zambon, dal quale ha avuto due figli: il noto cantante Achille Lauro e il fratello Stefano. I due successivamente si sono separati e il figlio Achille Lauro si è legato particolarmente alla madre, che tuttora lavora nel suo staff, mentre con il padre ha sempre avuto un rapporto molto altalenante.

Achille Lauro e il difficile rapporto con il padre magistrato

Nicola De Marinis ha sempre sognato che il figlio seguisse le sue orme in magistratura, ma Achille Lauro ha invece scelto di seguire la propria strada che lo ha portato al successo che oggi può vantare nel mondo della musica. Per questo e per altri motivi, i rapporti tra padre e figlio non sono mai stati particolarmente idilliaci. "Per mio figlio sono stato un padre ingombrante. Volevo che seguisse le mie orme ma un giorno mi ha voltato le spalle dicendo proprio come nella canzone che ha presentato a Sanremo: ‘Me ne frego. Me ne frego di quello che dici, voglio andare per la mia strada e tu mi devi lasciare in pace’", ha rivelato De Marinis nel corso di un’intervista a DiPiù.

Per un periodo, De Marinis ha deciso di allontanarsi dai suoi figli proprio a causa delle troppo incomprensioni, ma con il tempo pare che i rapporti siano lentamente migliorati e che negli ultimi anni Achille Lauro e il padre abbiano riallacciato il loro legame. "Sicuramente il mio mondo non gli è mai piaciuto. E anche il mio modo di volerlo schematizzare – ha raccontato De Marinis a proposito del figlio – Lui ha seminato il suo genio al di fuori di una realtà borghese che ha negato fin da giovanissimo. Ma non è mai stato lasciato solo […] Siamo uomini, ci sentiamo, ci confrontiamo tra uomini. Io lo chiamo spesso. La mamma è amministratrice delegata della sua casa discografica ed è quella che sicuramente lo sente di più. Oggi sono fiero di lui".

