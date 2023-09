Morta l’attrice di Don Matteo Ketty Roselli, aveva solo 51 anni L'attrice, molto ben voluto nello spettacolo, volto di Centovetrine e Tutti pazzi per amore, era da tempo malata. Lunedì ci saranno le celebrazioni al Teatro Marconi

Dopo sofferta battaglia contro una malattia fin troppo tenace, Ketty Roselli è purtroppo passata a miglior vita. L’attrice si spegne all’età di 51 anni lasciando alle spalle una carriera brillante tra cinema e tv. Tra i suoi ruoli più celebri figura sicuramente quello in una delle soap più amate di Canale 5: Centovetrine. Ma i ruoli che rubarono il cuore al pubblico saranno probabilmente sempre quelli per Don Matteo e Tutti pazzi per amore. Tanti erano i fan dell’attrice che in questo momento stanno animando i social per sottolineare il loro dispiacere per la scomparsa di Ketty, alcuni ricordano la sua vena artistica e il suo amore per il teatro. Negli anni aveva avuto modo di collaborare con personalità importanti come Gigi Proietti ed Enrico Brignano.

Il messaggio degli amici

I suoi amici hanno deciso di rendere partecipi della notizia anche i fan, che hanno scoperto della tragica novità grazie ad un post pubblicato direttamente sulla pagina Instagram ufficiale dell’attrice, che riporta quanto segue: "Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro". Poi l’invito per i fan: "Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista presso il Teatro Marconi, […] lunedì 2 ottobre alle ore 11:00".

Il dolore di amici e colleghi

Tanti sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi dell’attrice. Ad esempio le parole sentite di Ludovica Di Donato: "Il sorriso più bello ed accogliente che io abbia mai visto", ma anche: "Ciao piccolè", come scrive Roberta Beba Albanesi. Lo sceneggiatore Massimiliano Bruno invece le dedica un post scrivendo: "Addio Ketty Rosselli, ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare". Alla foto risponde anche Vittoria Belvedere, scrivendo semplicemente un "Nooo, mi dispiace". Ma anche il pubblico e chi la conosceva al di fuori del suo lavoro continua a ricordare che persona eccezionale fosse, o con quanto coraggio avesse affrontato la malattia, dimostrando tutta la tenacia che l’ha sempre contraddistinta.

