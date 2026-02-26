Mogol e l’amore per Daniela Gimmelli: chi è la donna che ha conquistato il paroliere Una storia d’amore nata dalla musica, con 34 anni di differenza e un legame profondo con i Modugno. Ecco chi è la moglie del paroliere

Giulio Rapetti, noto a tutti come Mogol, è uno dei parolieri più influenti nella storia della musica italiana, legato indissolubilmente a capolavori come quelli realizzati con Lucio Battisti. Ma dietro al suo successo artistico c’è anche una vita privata intensa e piena di storie d’amore significative. Oggi, il suo cuore appartiene a Daniela Gimmelli, sua attuale moglie, una figura che ha saputo unire il genio creativo del paroliere con la passione per la musica.

Daniela Gimmelli: il grande amore di Mogol

Daniela Gimmelli è la donna che ha saputo conquistare il cuore di Mogol, nonostante i 34 anni di differenza che li separano. Il loro primo incontro è avvenuto al CET, la scuola per autori e musicisti fondata dal paroliere in Umbria. Un luogo dedicato alla creatività, dove la passione per la musica li ha avvicinati. Daniela, romana di origine, proviene da una famiglia benestante: suo padre, noto come "Lello l’Africano", era un ingegnere che ha lasciato un’impronta importante in Africa.

Oltre a condividere la vita con Mogol dal 2007, Daniela porta con sé un passato interessante. Prima del loro amore, infatti, era stata legata sentimentalmente a Domenico Modugno, figlio del celebre cantautore di Nel blu dipinto di blu.

Il passato sentimentale di Mogol: le sue ex mogli

Prima di Daniela, Giulio Rapetti ha avuto due matrimoni significativi che hanno segnato la sua vita. Il primo, con Serenella De Pedrini, disegnatrice di moda, risale al 1961. Dal loro amore sono nati tre figli: Mario, Alfredo e Carolina. Serenella, figura riservata e lontana dai riflettori, celebra il suo compleanno il 29 settembre, data che ha ispirato una delle canzoni più celebri di Mogol e Battisti, portata al successo dall’Equipe 84.

Il secondo matrimonio, con Gabriella Marazzi, ha avuto un inizio altrettanto intenso. Mogol e Gabriella si sono conosciuti negli anni Ottanta, quando lei, rimasta vedova con due figli, ha trovato in lui un nuovo compagno di vita. Dal loro rapporto è nato Francesco, venuto al mondo il 22 giugno 1979, che oggi segue le orme paterne nella musica. Artista e scrittrice anticonformista, Gabriella ha scelto di rimanere a Milano dopo la separazione, continuando a vivere secondo la sua indole creativa.

Un legame oltre il tempo

La storia di Mogol e Daniela Gimmelli non è solo quella di un amore, ma anche di un incontro tra mondi diversi che si completano. Oggi, i due vivono nella sua tenuta, condividendo non solo una vita di coppia serena ma anche l’amore per l’arte e la creatività. Daniela, con il suo passato legato alla famiglia Modugno, sembra essere la perfetta compagna per un uomo che ha fatto della musica la sua ragione di vita.

Nonostante le sue precedenti relazioni abbiano avuto un peso importante nella sua biografia, Mogol ha saputo trasformare ogni capitolo della sua vita in una fonte di ispirazione, dedicandosi alla sua famiglia e alla sua arte con la stessa passione. Oggi, al suo fianco, Daniela rappresenta il punto fermo di una vita vissuta intensamente

