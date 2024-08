Aurora Ramazzotti, chi è il fidanzato Goffredo Cerza. Le nozze in stand-by e le divergenze sul secondo figlio La figlia di Michelle ed Eros sta dal 2017 con un manager romano. Hanno un bambino, Cesare, e starebbero pensando al "bis". Ma il matrimonio sembra ancora lontano.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno insieme da una vita. Hanno fatto un figlio insieme, Cesare, e sono tra le coppie vip più amate e seguite sui social. Ma se a proposito della figlia di Michelle Hunziker, ormai, sappiamo quasi tutto, è molto meno noto quello che fa Goffredo, da che famiglia proviene, quali sono i suoi interessi e quali i progetti per il futuro. Al momento, a livello di coppia, pare che lui e Aurora non abbiano alcuna intenzione di sposarsi. E sul secondo figlio ci sono discussioni accese, perché la figlia di Eros lo vorrebbe, mentre Cerza forse frena. Vediamo allora tutti i dettagli sulla coppia e le curiosità sulla vita di Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti, dal figlio con Goffredo alle nozze

L’influencer Aurora Ramazzotti fa coppia fissa con Goffredo Cerza. Semi-sconosciuto, lui, prima che la figlia di Michelle lo proiettasse nel firmamento della notorietà social. Da allora i due sono diventanti in qualche modo i beniamini della rete, tra vacanze in yacht con mamma Hunziker e la nascita dell’attesissimo figlio. Il piccolo Cesare, primogenito della coppia, ha sconvolto i piani di Aurora e famiglia. Un regalo inatteso che ha cambiato tutto.

Goffredo e Aurora si erano conosciuti nel 2017 a Londra, dove lui studiava, grazie alla mediazione di un’amica comune, Sara Daniela. Subito è scattato qualcosa di speciale, e tutto è filato per il meglio. D’altronde, la Ramazzotti e Cerza hanno anche una marea di interessi in comune: dal fitness, alla musica, ai viaggi. Entrambi sono legatissimi alle famiglie, e infatti negli anni hanno creato una specie di grande famiglia allargata, con Michelle, Eros e i genitori di lui.

Nonostante tutto vada alla grande, però, Aurora ha chiarito che dopo il primo figlio non sono previsti altri passi "importanti". "Nel nostro concetto di famiglia c’era prima un figlio che è un legame più forte", spiegava l’influencer a Fanpage, tempo fa. Quindi niente matrimonio in vista. E pure sull’idea di un fratellino per Cesare, al momento, nella coppia ci sono dubbi.

Dei due la più convinta è Aurora. "Cesare avrà un fratellino", diceva non molto tempo fa, "prima il secondo figlio, poi ne parliamo (del matrimonio, ndr). Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Tutto dipende dal papà". E il papà, Goffredo, sulla questione secondogenito è più cauto: "Esiste una grande differenza fra il primo e il secondo figlio…È anche una questione di costi. Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni".

Chi è Goffredo Cerza

Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti, è nato nel 1996 ed è originario di Roma. La sua famiglia è attiva nel settore sanitario: la madre, Francesca Romana Malato, è manager di un Poliambulatorio specialistico, mentre il padre Fabio Cerza è specialista in Ortopedia e Traumatologia. Goffredo però non ha seguito le loro orme. Si è diplomato alla Marymount International School di Roma, poi è andato a Londra, dove si è laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London e ha proseguito con un Master in International Business presso la Hult International Business School.

Finiti gli studi, Cerza ha iniziato a lavorare come Marketing Manager e Business Analyst nella capitale inglese. Finché non ha deciso di tornare in Italia, anche per stare vicino alla fidanzata Aurora. Convive a Milano con lei, ed è riuscito anche a trasformare la sua passione per il fitness in lavoro: ha fondato "kingcerzfitness", con profilo Instagram, pagina web e app di fitness in cui offre programmi di allenamento personalizzati. Quando non lavora, però, Goffredo Cerza è papà a tempo pieno del piccolo Cesare.

