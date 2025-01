Michelle Hunziker ‘signora’ dell’Eurovision 2025, la scelta della Svizzera (a una condizione) La conduttrice potrebbe aggiudicarsi le redini dell’edizione del contest musicale che quest’anno si terrà a Basilea: tra poche ore l’annuncio.

Manca sempre meno all’edizione 2025 del Festival di Sanremo che, come ogni anno, vedrà il vincitore partecipare al successivo Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà nella città svizzera di Basilea dal 13 al 17 maggio. È previsto proprio oggi, attorno alle ore 15, l’annuncio ufficiale dei conduttori che presenteranno il noto contest europeo, e tra i papabili nomi spicca quello di una conduttrice di origine svizzera ormai italianissima: Michelle Hunziker. Scopriamo di più.

Michelle Hunziker verso la conduzione dell’Eurovision 2025

Chi saranno i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2025? Tra poche ore lo scopriremo, mentre il nome della bella e talentuosa Michelle Hunziker si fa sempre più insistente. Ricordiamo infatti che, quest’anno, il noto contest musicale europeo si terrà a Basilea, ovvero in Svizzera, il Paese natale di Michelle Hunziker che, proprio per questo e per le sue grandi doti da conduttrice, potrebbe essere scelta come una delle presentatrici ufficiali della manifestazione.

Al momento non vi sono certezze su questo, ma la stessa Michelle, in merito all’eventuale conduzione dell’Eurovision, poco tempo fa aveva sottolineato: "Lo farei immediatamente". Parole che accendono dunque una speranza resa ancora più plausibile dalle ultime voci di corridoio. Il talento di Michelle sul palco è innegabile e la sua ottima conoscenza di diverse lingue la rende ancor più adatta a tale ruolo. Senza dimenticare che avendo origini svizzere potrebbe rappresentare in maniera esemplare sia la sua terra di origine che quella di adozione.

Michelle Hunziker conduttrice dell’Eurovision 2025 (ma a una condizione)

Mentre attendiamo, dunque, l’annuncio ufficiale dei conduttori da parte della Confederazione Elvetica, atteso per oggi alle ore 15 circa, è doveroso sottolineare anche che, secondo le ultime indiscrezioni, la scelta o meno di Michelle Hunziker come conduttrice dell’Eurovision Song Contest sarebbe legata a una condizione posta dagli organizzatori svizzeri. Si tratterebbe di una condizione di natura economica secondo la quale, per poter condurre la kermesse, Michelle dovrebbe accettare di rientrare entro determinati paletti economici già fissati. Non è dato sapersi di che cifre si tratti esattamente, ma come per ogni lavoro immaginiamo possa esserci un compenso che la conduttrice dovrà decidere se accettare o meno. E pare proprio che gli organizzatori svizzeri si siano detti inflessibili su questo punto.

Oltre a quello della bella Michelle si aggiungono poi altri nomi, tra i quali la cantante svizzera Sandra Studer, già rappresentante per il suo paese nel 1991, e la nota attrice Dominique Devenport, che negli ultimi anni ha ottenuto uno straordinario successo interpretando la Principessa Sissi nell’omonima serie televisiva. A questo punto non rimane allora che attendere ulteriori conferme.

