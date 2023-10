Il Mercante in Fiera, spunta l’ipotesi vip per salvare Pino Insegno: cosa cambierà Il game show condotto dal presentatore voluto dalla nuova Rai meloniana su Rai 2 delude negli ascolti e deve correre ai ripari: spazio ai concorrenti vip?

La nuova vita de Il mercante in fiera si sta rivelando più complicata del previsto. Il game show condotto da Pino Insegno è tornato in tv dopo 17 anni su Rai 2 ma il suo ritorno, numeri alla mano, rischia di passare alla storia come un flop e nulla di più. Ecco perché, dopo due settimane di messa in onda in cui gli ascolti non sono riusciti mai a decollare (scendendo spesso e volentieri anche sotto il 2%), la Rai è costretta a riflettere sul futuro del programma. Nonostante i risultati disastrosi, infatti, in viale Mazzini si starebbe cercando di scongiurare in ogni modo l’ipotesi chiusura: per Pino Insegno – conduttore e amico di Giorgia Meloni voluto fortemente dalla nuova Rai targata centrodestra – potrebbe dunque essere previsto un cambio di collocazione ma, stando agli ultimi rumor, si starebbe pensando anche a dei concorrenti vip per attirare pubblico "salvare" Il mercante in fiera. Analizziamo la situazione.

Il mercante in fiera: i risultati condannano Pino Insegno

Dopo l’esordio al 3,4% di share e 638mila spettatori del 25 settembre scorso per Il mercante in fiera è stata vita dura a dir poco in termini di ascolti. Il game show condotto da Pino Insegno è crollato sotto la pericolosa soglia del 2%, toccando addirittura l’1,6% (301mila spettatori) e affondando di fatto anche contro tutte le principali reti minori. Il "trucco" dello scorporo salva-ascolti, con divisione del programma (presentazione, una prima parte dal titolo Fuori due e il programma vero e proprio nella seconda) non ha funzionato e per Il mercante in fiera si profila un futuro di cambiamenti. In casa Rai, infatti, si starebbe cercando di scongiurare la scelta più economica, vale a dire la chiusura anticipata, riflettendo su un potenziale cambio di collocazione per il conduttore che doveva diventare volto di spicco della nuova Rai meloniana. Pino Insegno potrebbe così passare nella fascia tra le 17 e 18, al posto di Happy Family con Ema Stokholma, ma nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi dei concorrenti vip.

Arrivano i concorrenti vip?

Come riportato da retroscena lanciato da TvBlog, tra le ipotesi per "salvare" Il mercante in fiera che i vertici Rai starebbero analizzando ci sarebbe anche quella dei concorrenti vip. Una scelta sicuramente dispendiosa (per un programma che ha già preso il posto di serie tv molto meno "pesanti" per le casse di viale Mazzini, registrando numeri peggiori) ma che potrebbe attirare pubblico e aumentare gli ascolti grazie all’appeal dei personaggi famosi. Per i programmi Rai i concorrenti vip non rappresenterebbero una novità (li abbiamo visti anche I Soliti Ignori, Affari tuoi, etc. spesso in prima serata), ma sarebbe la prima volta che arriverebbero per "salvare" un programma e il suo conduttore che, a proposito di game show, a gennaio 2024 prenderà il timone anche de L’Eredità.

