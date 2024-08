Federica Panicucci stakanovista: la mossa (inattesa) per lanciare Mattino 5 e beffare Ossini Ferie brevissime per la conduttrice: Mattino Cinque partirà con un mese d'anticipo per avvantaggiarsi sul rivale Unomattina. Ecco le date.

Appena un mese fa, il 28 giugno 2024, si concludeva la stagione di Mattino Cinque News, ultimo programma del daytime di Canale 5 a chiudere i battenti per la pausa estiva. Tuttavia, la pausa quest’anno sarà notevolmente più breve del previsto, con un ritorno anticipato di Federica Panicucci che mira a sorprendere il pubblico e la concorrenza.

Federica Panicucci anticipa Mattino Cinque per ‘bruciare’ la Rai

Il programma mattutino di Canale 5, Mattino Cinque, tornerà in onda il 2 settembre, con ben tre settimane di anticipo rispetto alla scorsa stagione, che riprese il 25 settembre 2024. Questa mossa strategica di anticipare il ritorno è chiaramente un tentativo di fidelizzare il pubblico prima che la concorrenza di Rai1, rappresentata da Uno Mattina e Storie Italiane, che riparte una settimana dopo condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Federica Panicucci e Francesco Vecchi saranno chiamati a tornare rapidamente dalle vacanze per iniziare una nuova stagione con l’obiettivo di conquistare una fetta di spettatori già a settembre.

La decisione di partire in anticipo non è casuale. Anticipare la programmazione può essere una mossa vincente per consolidare l’audience, soprattutto in un periodo in cui molti spettatori stanno tornando alla routine quotidiana dopo le vacanze estive. Mattino Cinque, con la sua combinazione di notizie, intrattenimento e attualità, punta così a diventare la scelta preferita del pubblico del mattino.

Start anticipaziono anche per Mattino Quattro

Il ritorno anticipato non riguarda solo Mattino Cinque. Anche Mattino 4, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, riprenderà il 2 settembre, subito dopo Mattino Cinque News. Questo programma, inserito nel palinsesto di Rete 4 lo scorso marzo, continuerà a offrire un’alternativa informativa e di intrattenimento nella fascia mattutina. La Panicucci, infatti, dopo aver salutato commossa il pubblico a fine giugno, si prepara a tornare subito in onda con entrambi i programmi. Il 2 settembre segna anche la ripresa di altre trasmissioni del daytime di Canale 5. Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti torneranno nello stesso giorno. Dal 9 settembre, il palinsesto di Canale 5 sarà ulteriormente completato con il ritorno di Forum in diretta, seguito da Uomini e Donne e, nel weekend, da Verissimo e Amici.

Questa pianificazione strategica non solo anticipa la concorrenza, ma mira a creare una continuità nella programmazione che possa mantenere alto l’interesse del pubblico durante tutto l’anno. Con questa mossa, Canale 5 intende rafforzare la sua posizione nel panorama televisivo italiano, offrendo ai telespettatori una varietà di contenuti che spaziano dalle news all’intrattenimento, in modo da soddisfare una vasta gamma di interessi e preferenze.

