Matteo Diamante spegne i Donnalisi: “Tra Antonella ed Edoardo non ci sarà più niente” L’ex compagno di Nikita Pelizon ha spiegato di aver provato a far riavvicinare i due senza successo: per la coppia nata al Gf Vip 7 non c’è alcun futuro

La parola "fine" tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria va usata, come il mondo del gossip ha sperimentato negli ultimi mesi, va usata sempre con cautela. Anche dopo la rottura – al momento apparentemente definitiva – i due vipponi sono stati protagonisti di vari botta e risposta, occupando le pagine di cronaca rosa e facendo magari sperare i fan in un riavvicinamento. Matteo Diamante, invece, non si tira indietro e dice la sua: tra i "Donnalisi" non ci sarà mai più niente. L’influencer ed ex compagno di Nikita Pelizon ha infatti pubblicato un lungo post sui social spiegando perché, secondo lui, per la coppia nata al Gf Vip 7 non c’è più alcun futuro. Scopriamo cosa ha detto.

Antonella Fiordelisi vs Edoardo Donnamaria: il botta e risposta

A pochi giorni dall’ultimo, ennesimo, acceso scambio sui social tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, è intervenuto Matteo Diamante a commentare la situazione. Il vocalist e organizzatore di eventi genovese ha spiegato di essere sempre stato un grande supporter della relazione dei "Donnalisi", ma ha anche chiarito perché tra i due non ci sarà nessun ritorno di fiamma, anzi. In risposta ad alcuni fan che si erano scagliati contro di lui sulla questione, Diamante ha sbottato sui social: "Quando è troppo è troppo, perciò mi libero".

L’influencer ha raccontato di essere intervenuto in prima persona per provare a riappacificare gli animi tra i due amici: "Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato, fino a Filicudi, ma direi che è palese che non ci sarà mai più niente".

Matteo Diamante ha voluto mettere la parola "fine" sulla questione, negando qualsiasi ipotesi formulata dai fan: "Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti. Non c’è margine di ritorno".

Il vocalist ha anche fatto riferimento alle recenti parole di Antonella Fiordelisi ("Non vogliono nemmeno essere più accostati uno all’altro, come via hanno detto, più di così come fate a non accettarlo?") e ha nuovamente sottolineato il rapporto di amicizia che lo lega all’ex vippona e a Edoardo Donnamaria, un legame che lo porterà ad accettare la loro decisione se necessaria alla loro felicità: "Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi, spero però che vadano per la loro strada da soli, per la loro saluto e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io".

Potrebbe interessarti anche