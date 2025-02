Allarme per Massimo Ranieri, stop improvviso dopo il flop al Festival: cosa succede Il cantautore è stato costretto a rinviare le date a teatro di Napoli per “indisposizioni”: fan preoccupati per l’occhio rosso visto sul palco dell’Ariston

Brutte notizie per i fan di Massimo Ranieri. Il cantante napoletano, infatti, è stato costretto a rinviare le date al Teatro Diana di Napoli, ufficialmente per "indisposizioni". Dopo il deludente Festival di Sanremo (chiuso al 23esimo posto), secondo alcuni appassionati Ranieri potrebbe avere dei problemi di salute legati all’occhio rosso visto proprio sul palco dell’Ariston nel corso della seconda serata della kermesse. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Massimo Ranieri, lo stop forzato: concerti annullati

Massimo Ranieri non sarà al Teatro Diana di Napoli il prossimo 19 e 20 febbraio. Gli impegni del cantante, infatti, sono stati annullati; ad annunciarlo è stato lo stesso staff del teatro partenopeo, che sui social ha diffuso un comunicato parlando di "indisposizioni dell’artista" e ha rinviato le date del suo tour. Reduce dal Festival di Sanremo, Ranieri sarebbe dovuto tornare a teatro con il suo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo, ideato e scritto insieme a Eadorardo Falcone: le date sono state ufficialmente spostate al 2 e al 6 aprile alle ore 21 e i biglietti rimarranno validi (in alternativa il teatro concede anche l’eventuale rimborso). Una brutta batosta per i fan del cantante napoletano, che arrivava – come detto – dal deludente 23esimo posto in classifica a Sanremo 2025 con la canzone "Tra le mani un cuore", nata da una poesia scritta da Giulia Anania, assieme a Marta Venturini, Tiziano Ferro e Nek.

I problemi di salute: come sta il cantante

Gli spettacoli di Massimo Ranieri al Teatro Diana di Napoli – come anticipato – sono stati prima annullati e quindi rinviati ufficialmente per "indisposizioni dell’artista", come rivelato dal teatro stesso. La brutta notizia per i fan del cantante ha rapidamente fatto il giro del web e in molti si sono detti preoccupati per le sue condizioni di salute. La scorsa settimana Ranieri si è infatti esibito sul palco dell’Ariston nel corso del Festival di Sanremo 2025 con un visibile disturbo all’occhio destro, rosso dalla seconda sera fino alla finalissima vinta da Olly. Secondo gli esperti si trattava di "una banale emorragia sottocongiuntivale", un disturbo molto comune con accumulo di sangue nella parte bianca dell’occhio che richiedeva solo tempo e nessuna terapia. A quanto pare, però, i tempi potrebbero essersi dilatati costringendo il cantante partenopeo al forfait e al rinvio dei suoi impegni. Lo staff di Ranieri non ha pubblicato ancora nessun comunicato in merito.

