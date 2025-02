Mario Merello, il grande amore di Marcella Bella: chi è il marito della cantante Dal flirt con Red Canzian all’incontro con Mario Merello, fino al maxi regalo per i suoi 40 anni: la storia d’amore che ha cambiato la vita di Marcella Bella

Marcella Bella è una delle voci più iconiche della musica italiana, ma oltre alla carriera artistica ha vissuto una vita sentimentale intensa. Tra flirt giovanili e storie d’amore, è stato l’incontro con Mario Merello a cambiarle la vita. Scopriamo chi è il marito della cantante e il regalo extra-lusso che le ha fatto per i suoi 40 anni.

Mario Merello: l’uomo che ha conquistato Marcella Bella

Mario Merello è un imprenditore milanese nato nel 1946. La sua vita si è intrecciata con quella di Marcella Bella in modo inaspettato, durante un incontro a Madonna di Campiglio. All’epoca, Merello era già sposato e padre di un figlio, ma la passione tra lui e la cantante siciliana ha stravolto tutto. La loro storia ha avuto un inizio travagliato, con Marcella che rimase incinta e Mario che decise di separarsi per costruire una nuova vita con lei. Dopo dieci anni di fidanzamento, nel 1989, i due si sono sposati e hanno avuto tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Nonostante la fama della moglie, Mario Merello è sempre rimasto lontano dai riflettori, concentrato sulla sua carriera. "Era ed è totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno", ha raccontato Marcella Bella in un’intervista, sottolineando la sua dedizione e riservatezza.

Il regalo di lusso per i 40 anni e il flirt con Red Canzian

Per i 40 anni di Marcella, Mario Merello ha fatto un regalo davvero indimenticabile: uno yacht di lusso. Un gesto che testimonia non solo il suo successo come imprenditore, ma anche l’amore incondizionato per la moglie. L’imprenditore, infatti, non ha mai badato a spese quando si trattava della felicità di Marcella, dimostrando il suo affetto con gesti concreti e generosi. Lo yacht, dotato di ogni comfort immaginabile, è stato il simbolo di una vita costruita insieme, fatta di successi, sacrifici e grande amore. "Lui riusciva sempre a trovare tempo per me, che ero e sono il suo grande amore", ha dichiarato la cantante, sottolineando come, nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi, Mario abbia sempre fatto in modo di essere presente nella loro vita di coppia.

Prima di questo grande amore, Marcella Bella ha avuto altre storie nel mondo dello spettacolo. Tra i flirt più noti, quello con Red Canzian, storico bassista dei Pooh. I due erano giovanissimi e la loro relazione è stata breve, ma non è mai mancata la stima reciproca. Tuttavia, è con Mario Merello che Marcella ha trovato la stabilità e la famiglia che ha sempre desiderato.

