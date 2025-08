Marco Liorni e i suoi 60 anni: due mogli, la carriera 'salvata' dal Dottore e il dramma sfiorato Il celebre conduttore spegne 60 candeline: nella sua carriera un periodo buio post GF e il grande spavento per una delle figlie, viva per miracolo.

Marco Liorni festeggia oggi 60 anni. Nato a Roma il 6 agosto 1965, il conduttore ha iniziato la sua carriera televisiva in emittenti minori, fino a approdare su Canale 5 ne 1996, al timone di diverse trasmissioni Tv come Verissimo, in sostituzione di Cristina Parodi, Angeli, e anche come inviato del Grande Fratello. Proprio la fine della sua avventura nel reality, dove rimase per ben 7 anni di fila, fu uno dei periodi più brutti della sua professione: "Per quasi quattro anni sono stato fermo", ricordava Liorni in un’intervista al Messaggero, spiegando che la sua immagine era troppo legata al GF, cosa che gli aveva precluso altri progetti. Poi l’approdo in Rai grazie anche alla chiamata di Pasquale Romano, il Dottore di Affari Tuoi, che gli propose un nuovo format accanto a Giorgia Luzi, e da quel momento la carriera di Liorni in Rai è storia. Nella vita privata, invece, due matrimoni e 3 figli: il primo è Niccolò, nato dall’amore con la prima moglie Cristina, le altre due sono Emma e Viola, nate dalla seconde nozze del conduttore con Giovanna Astolfi.

Marco Liorni, il periodo buio dopo la fine del GF: "Mi vedevano come quello del Grande Fratello"

Dopo sette anni da inviato al Grande Fratello, la carriera di Marco Liorni subì un brusco e improvviso stop. Un periodo di fermo in cui il conduttore provò a proporre le sue idee più originali nei vari studi televisivi, ma la risposta era sempre solo una: "Mi vedevano come quello del Grande Fratello". "Per quasi quattro anni sono stato fermo – raccontava al Messaggero -. Buttai giù idee, piccoli format, poi realizzai documentari per il canale di viaggi Marcopolo. Una cosa molto piccola, sia chiaro, non ci mangiavo. Dopo aver portato per tutto quel tempo i miei progetti di programmi a tutte le persone che conoscevo, la risposta era sempre la stessa: mi vedevano come quello del Grande Fratello".

Poi la svolta in Rai, grazie alla chiamata di Pasquale Romano: "Erano quattro anni ormai che ci provavo e, come dicevo prima, non è che sarei morto, anche perché facevo la radio e ci stavo benissimo anche in radio – spiegava a Libero Magazine Liorni -. Poi è successo che, poco prima di questo termine che mi ero dato, a novembre 2010, mi ha chiamato Pasquale Romano (il Dottore di Affari Tuoi, ndr) per fare questa puntata pilota di "Perfetti Innamorati", con Giorgia Luzi. Abbiamo fatto questa prima serata, e poi sono successe altre cose: Estate in Diretta, Vita in Diretta…".

La vita privata: le due mogli di Liorni e la tragedia sfiorata della figlia

Marco Liorni è stato sposato la prima volta con Cristina, donna di cui si conosce poco, e con cui ha avuto il primogenito Niccolò. Questo matrimonio, celebrato nel 1993, fini anni dopo e successivamente il conduttore conobbe la giornalista Giovanna Astolfi con cui, dopo molti anni di convivenza, convolò a nozze negli USA nel 2014 con una cerimonia privata e intima. Da questo amore sono nate Emma e Viola. Proprio quest’ultima fu vittima di un incidente, una tragedia sfiorata che ha segnato per sempre la vita di Liorni. Quando si trovava a scuola la piccola rischiò di morire soffocata, ma grazie al tempestivo intervento della maestra Sabrina, che conosceva bene la manovra di Heimlich, tutto andò per il meglio. L’insegnante, poi, venne anche invitata dal conduttore a ItaliaSì, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di conoscere le manovre di primo soccorso.

