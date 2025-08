Grande Fratello, Simona Ventura arruola l'ex marito Bettarini (nonostante le 'corna'): cosa farà Simona Ventura potrebbe assegnare all’ex marito Bettarini il ruolo da inviato all’esterno della Casa del Gf che fu di Marco Liorni.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello NIP è ufficialmente iniziato e già iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast e sulle novità decise da Simona Ventura per caratterizzare il suo ritorno alla guida del reality di Canale 5. La prossima edizione del Gf, in onda da settembre su Canale 5, coinciderà con i 25 anni dalla nascita del programma e segnerà anche un ritorno alle origini, con una durata di appena tre mesi (a fronte dei sei mesi sui quali si erano sviluppate le ultime edizioni) e un cast interamente composto da persone comuni (o quasi). Ma a far discutere in queste ore è soprattutto un possibile – clamoroso – ritorno: quello di Stefano Bettarini, ex marito della Ventura.

Grande Fratello, Simona Venuta arruola Stefano Bettarini: cosa farà

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, Bettarini sarebbe in trattative per un ruolo ben preciso nella nuova edizione del Grande Fratello. L’ex calciatore non entrerebbe in gioco come concorrente, ma potrebbe invece vestire i panni dell’inviato all’esterno della Casa, un compito che in passato fu affidato a Marco Liorni. Si tratterebbe quindi di una presenza fissa, incaricata di raccontare ciò che accade fuori dalle mura di Cinecittà, una figura che era stata eliminata da alcuni anni all’interno del cast dello show, visto che con l’avvento di Signorini era lui stesso che ‘accompagnava’ dallo studio l’ingresso nella Casa dei concorrenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset né dei diretti interessati, ma l’ipotesi sta già facendo molto discutere. Del resto, Bettarini non è nuovo al mondo dei reality e ha un lunghissimo curriculum televisivo. Ha già partecipato a L’Isola dei Famosi (2019), Temptation Island Vip (2018) e in due occasioni al Grande Fratello Vip, nel 2016 e nel 2020. Quest’ultima esperienza durò però pochissimo: l’ex calciatore, infatti, venne squalificato dopo appena tre giorni per aver pronunciato una bestemmia (che lui ha sempre negato).

Simona Ventura e Bettarini, i motivi del divorzio e il loro rapporto oggi

L’eventuale ritorno di Stefano Bettarini al fianco – seppur televisivo – di Simona Ventura non sarebbe una prima assoluta. I due, che sono stati sposati dal 1998 al 2004 e hanno due figli, Niccolò e Giancarlo, hanno già condiviso un’esperienza televisiva nel 2018, durante Temptation Island Vip, condotto proprio dalla Ventura. Un’occasione in cui entrambi avevano mostrato un rapporto disteso, fatto di rispetto e affetto nonostante la fine burrascosa del loro matrimonio. La coppia, infatti, si era separata a causa di diversi tradimenti e le loro frecciate post divorzio hanno avuto ampio spazio sulle cronache del gossip. Bettarini ha confessato di aver avuto parecchie relazioni extra-coniugali, accusando la Ventura di aver fatto lo stesso: "Lei non è stata a guardare". Super Simo al riguardo ha dichiarato: "Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, anche con mie colleghe". Superata la burrasca dopo la separazione, oggi i due hanno un ottimo rapporto e questo il loro rapporto è sereno ed entrambi hanno ritrovato l’amore. Bettarini da oltre otto anni frequenta la 31enne Nicoletta Larini. Simona Ventura, invece, nell’estate 2024 ha sposato il giornalista Giovanni Terzi dopo la proposta di nozze che quest’ultimo le fece sulla pista di Ballando con le stelle.

Potrebbe interessarti anche