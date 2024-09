Grave lutto per Pino Insegno, è morto il papà. Chi era Armando: il rapporto speciale Il padre del conduttore di Reazione a Catena si è spento all’età di 92 anni: fece di tutto per supportare la carriera del figlio nel mondo dello spettacolo

Grave lutto in casa Insegno. Pino Insegno, infatti, deve fare i conti con la tragica notizia della morte del padre Armando, scomparso oggi martedì 17 settembre 2024 all’età di 92 anni. Il conduttore di Reazione a Catena ha sempre raccontato di essere stato molto legato al papà e per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica. Scopriamo tutti i dettagli.

Morto Armando Insegno, padre di Pino

Mentre in tv continua a battagliare con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna in termini di ascolti, Pino Insegno deve affrontare un grave lutto nella sua vita privata. Come anticipato, infatti, il padre Armando è morto oggi martedì 17 settembre 2024 a Roma. Vetrinista di origini genovesi (e cuore rossoblù) trasferitosi nella capitale per lavoro, "Armandino" è stata una delle figure più importanti nella vita e nella carriera del conduttore di Reazione a Catena, che ha sottolineato più volte il supporto fondamentale ricevuto agli inizi della sua carriera nel mondo dello spettacolo. "Aveva già due mutui e una voglia pazza di starmi vicino" spiegò Pino al Corriere della Sera, raccontando anche di essere stato aiutato economicamente per il suo primo spettacolo teatrale con un prestito di 6 milioni di lire, mai chiesti indietro dal padre.

Il lutto del conduttore: il messaggio del fratello di Pino Insegno

A più di vent’anni di distanza dalla morte della madre (scomparsa il 15 dicembre 2003, poco prima della nascita di uno dei quattro figli avuti dal conduttore), Pino Insegno deve dunque salutare un altro genitore. Armando era sposato con Romana di Lorenzo, casalinga e sorella dell’attrice Rossana Di Lorenzo (che recitò al fianco di Alberto Sordi nel film Le coppie). Scomparso in mattinata a Roma, i funerali si terranno domani mercoledì 18 settembre 2024 presso la Chiesa Regina Pacis, nel quartiere di Monteverde.

Claudio Insegno, regista e attore fratello di Pino, ha pubblicato una storia su Instagram per "salutare" il padre Armando, condividendo la foto di un cielo nuvoloso e l’emoticon del cuore spezzato, aggiungendo: "Per te". Ancora nessuna dichiarazione pubblica, invece, da parte del conduttore di Reazione a catena, la cui vita privata deve fare i conti con un nuovo, grande, dolore.

