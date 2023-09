L'ex velina Ludovica Frasca: "Derubata in casa mia, Milano non è sicura" Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, la velina ha raccontato di aver subito un furto, e ha sferrato un duro attacco contro le autorità milanesi.

Da tempo ormai si parla della sicurezza nelle città italiane, e in particolare a Milano. Sull’argomento sono intervenuti più volte anche volti noti dello spettacolo e dei social, come ad esempio Chiara Ferragni, e ora l’ex velina Ludovica Frasca è stata ospite di Pomeriggio 5 proprio per parlare di questo tema e, in particolare, della propria esperienza personale. Nel salotto di Myrta Merlino, la velina ha raccontato di aver subito un furto nella sua abitazione.

Ludovica Frasca vittima di furto: lo sfogo

Ludovica Frasca è stata ospite della puntata di ieri, 6 settembre, a Pomeriggio 5. Durante la sua intervista, l’ex velina ha rivelato di essere stata vittima di un furto: un’esperienza che l’ha turbata non poco, soprattutto perché non riesce pi ù a sentirsi sicura nella sua città. Una sensazione, questa, che purtroppo sempre più persone stanno avvertendo. "Era un sabato pomeriggio, il 15 luglio, Milano d’estate inizia a svuotarsi. Ero stanca e decisi di andare a prendere un caffè con un’amica. Sono stata fuori casa 45 minuti", ha raccontato Frasca. "Rientrata in casa mi sono resa conto che c’era qualcosa fuori posto, io sono molto ordinata. Mi sono accorta che erano entrati in casa, una casa nella quale è anche difficile entrare. Eppure loro ci sono riusciti". L’ex velina si è quindi immediatamente allarmata, ed è uscita da questa esperienza piuttosto turbata: "È stato traumatico per me. Mi sono arrabbiata", ha raccontato. "Dopo un giorno dal furto ho aperto un dibattito sui social, non riguardava solo il mio furto ma la sicurezza in generale. Se ne sentono di ogni, ogni giorno".

Dopo essere stata anche lei vittima di un furto, quindi, Ludovica Frasca ha voluto aprire una discussione sul tema più generale della sicurezza delle nostre città, e in particolare di Milano. Lo ha fatto alcune settimane fa sulle sue pagine social, e non le ha certo mandate a dire, sferrando un duro attacco contro il governo della città, e in particolare contro il sindaco Giuseppe Sala: "Milano è la città più insicura d’Italia. Grazie a tutte le autorità (Sindaco Sala, prefettura e questura) per averci fatto sprofondare nell’insicurezza". L’ex velina ha invece ringraziato le forze dell’ordine che l’hanno soccorsa:"Grazie ai falchi della polizia di Stato di Milano. Loro sì che danno sicurezza".

