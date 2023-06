Love Mi 2023, come è andata la grande festa di musica ideata da Fedez Tanti artisti provenienti dal mondo musicale più vicino a Fedez si sono alternati sul palco di piazza Duomo

Una grande festa di musica e spettacolo con un nobile intento. La seconda edizione di Love Mi, la manifestazione lanciata da Fedez, è stato un lungo spettacolo di melodie e rime, che ha strizzato l’occhio soprattutto alle generazioni più giovani con tanti artisti provenienti soprattutto dal mondo musicale vicino a quello del direttore artistico.

Cinque ore di musica gratuita all’ombra della Madonnina, ma anche nelle case dei telespettatori che hanno potuto seguire lo show in diretta su Italia 1 in streaming tramite Mediaset Infinity.

La lunga serata di spettacolo è stata organizzata con il patrocinio del comune e con il fine di raccogliere fondi per l’associazione Andrea Tudisco onlus, attiva da molti anni e che si occupa di dare accoglienza ai famigliari dei minori che devono raggiungere le strutture ospedaliere di Roma per sottoporsi a cure che non sono loro garantite nelle strutture sanitarie dei propri comuni di residenza.

Ma come è andata la seconda edizione di Love Mi?

Sicuramente l’offerta di musica, performance, divertimento e spettacolo è stata molto abbondante. Sul palco di piazza Duomo sono passati tanti giovani artisti, dagli emergenti ai nomi già affermati, molti dei quali legati all’ambiente rap, trap, hip hop, ma non solo.

A guidare la serata, la coppia Max Angioni e Maria Sole Pollio, affiatata, ma in cui la verve del comico ha un po’ messo in ombra l’elegante presenza della conduttrice.

A coadiuvarli anche Gabriele Vagnato, già noto come ‘inviato’ di Fiorello in Viva Radio Due.

Ma cosa dire dei cantanti che si sono esibiti sul palco di Love Mi 2023? Ad aprire le danze e ad infiammare il pubblico in piazza e a casa è stata la coppia Fred De Palma e Ana Mena, che hanno approfittato dell’occasione speciale per far ascoltare in anteprima il nuovo singolo, in uscita la prossima settimana, "Melodia Criminal". Ma a colpire di più il pubblico non è stata tanto la canzone quanto la performance dei due, ad alto tasso di sensualità e terminata con il pubblico che chiedeva a gran voce il ‘bacio!’, sebbene poi non sia arrivato.

A scaldare il pubblico di Milano ci hanno pensato anche le strofe napoletane delle canzoni della serie cult Mare Fuori: "Origami all’alba" proposta da Clara e soprattutto la sigla "Mare Fuori" cantata da Matteo Paolillo e cantata a squarciagola da tutta la piazza.

Ad affrontare un pubblico così grande, è stata anche Angelina Mango, giovane cantautrice reduce dall’ultima stagione di Amici di Maria De Filippi che se l’è cavata egregiamente in un evento così impegnativo, portando sul palco i suoi due brani più streammati.

Un’esplosione di energia è stata l’esibizione degli Articolo 31, vecchi leoni ancora perfettamente in grado di ruggire, in mezzo a tanti giovani che sono venuti dopo e hanno seguito le loro orme sulla strada del rap italiano.

A far ballare tutta piazza Duomo non poteva mancare nemmeno la regina del pop italiano del momento, Annalisa, che a pochi giorni dal suo matrimonio è salita sul palco intonando i suoi amatissimi tormentoni, tra cui "Mon Amour" e "Bellissima".

Tra i set più lunghi e apprezzati anche quello di Tananai che ha spaziato da pezzi più leggeri fino alla sua intensa Tango, già presentata all’ultimo Festiva di Sanremo.

E anche un altro protagonista di Sanremo ha tenuto il palco a lungo e suscitando l’entusiasmo del pubblico: Lazza.

Il tutto prima del gran finale, affidato ovviamente al padrone di casa, che ha iniziato il suo set con quello che si annuncia uno dei tormentoni dell’estate 2023, "Disco Paradise" con Annalisa e Articolo 31. Salutata la cantante ligure, rimangono i rapper sul palco per andare avanti con il brano che ha segnato la prima collaborazione tra Fedez e J Ax, "Vorrei ma non posso". Poi ancora un brano da solista, "Bimbi per strada" e un altro duetto del direttore artistico, quello con Fedua per "Sapore" e poi ancora, "Mille" con Orietta Berti e Achille Lauro e "La Dolce Vita" con Tananai e Mara Sattei e poi quello con Francesca Michielin, accompagnato dalla coreografia di Giulia Stabile, per portare alla fine con "Senza Pagare", nel migliore dei modi, la festa di musica di Love Mi 2023.

