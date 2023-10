Lorenzo Amoruso risponde alle accuse di Manila Lazzaro: cosa ha detto L’ex calciatore ha replicato indirettamente alle pesanti parole della showgirl nell’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, in cui si era detta “umiliata”

Manila Lazzaro attacca, Lorenzo Amoruso risponde, seppure indirettamente. L’intervista di sabato 7 ottobre da Silvia Toffanin a Verissimo sembrava destinata a sollevare un polverone a causa delle pesanti parole della showgirl riguardo la sua relazione finita con l’ex calciatore che, almeno per il momento, si è limitato ad alcune frecciate. Scopriamo cosa sta succedendo tra i due.

Manila Lazzaro: la risposta di Lorenzo Amoruso

Sabato scorso Manila Lazzaro è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel corso dell’intervista nel salotto del pomeriggio di Canale 5 la showgirl pugliese ha avuto modo di raccontare di aver voltato finalmente pagina grazie al ballerino Stefano Oradei dopo la chiacchieratissima relazione finita con Lorenzo Amoruso. Protagonisti dell’edizione 2020 di Temptation Island, Manila e l’ex calciatore si sono lasciati tra le polemiche, con Miss Italia 1999 furiosa per le critiche sui social nei confronti della sua scelta e l’ex difensore dei Rangers infastidito dalla nuova frequentazione dell’ex compagna iniziata subito dopo la loro rottura.

Nella puntata di sabato 7 ottobre di Verissimo Manila Lazzaro, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato la sua storia d’amore con Stefano Oradei ed è tornata a parlare della sua relazione con Lorenzo Amoruso. La showgirl non ha usato giri di parole, e ha spiegato che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip (a cui i due hanno partecipato nel 2021) qualcosa si è rotto nella coppia. Dopo il reality di Alfonso Signorini e l’avventura nella casa più spiata d’Italia, infatti, tra i due sarebbero iniziate le discussioni, sempre più frequenti e sempre più "sbagliate". Manila ha infatti confessato di essersi sentita spesso "umiliata e denigrata, offesa" e ha parlato di shitstorm nei suoi confronti da parte di Amoruso.

L’ex calciatore, come spesso accaduto in passato, si è limitato a rispondere indirettamente, attraverso repliche criptiche ma non per questo meno eloquenti. Subito dopo la messa in onda di Verissimo, infatti, Amoruso ha scritto sui social "Un seme cresce in silenzio, ma un albero cade con grande rumore. La distruzione è rumorosa ma la creazione è silenziosa. Cresci in silenzio"; un messaggio che suona come chiaro riferimento alla sua storia passata. L’ex vippone ha poi rincarato la dose con un altro post: "Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizza la crepa riempiendo la spaccatura dell’oro. Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita e ha una storia, diventa più bella". L’ultima frecciata, sempre più diretta, è arrivata questa mattina: "Le persone belle sono quelle che ti lasciano senza parole con i fatti".

