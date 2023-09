Loredana Lecciso, altra bordata a Romina: “Non mi ha voluto”, retroscena su Al Bano La showgirl spiffera la verità sul compleanno-gate di Al Bano, che intanto si appresta a diventare ancora nonno: Romina Jr. sarebbe incinta

La showgirl Loredana Lecciso è in fermento, vorrebbe infatti tornare in TV dopo una lunga assenza dal panorama televisivo, magari con una nuova immagine che lei stessa definisce "più consona alla mia vera natura". Ormai sono infatti passati ben 20 anni da quando la showgirl si esibiva con la sorella gemella Raffaella in balletti ammiccanti e spiritosi in tanti noti programmi televisivi come Striscia la notizia. Adesso Loredana ripensa a qui momenti quasi con un filo di nostalgia, ricordando quanto le piacessero quei momenti.

Come viene percepita dal pubblico

La conduttrice ha spiegato recentemente ad Adnkronos che la sua posizione è sempre stata interpretata male: "Sono una donna matura e quando vedo i filmati di 20 anni fa mi fanno quasi tenerezza perché mi hanno sempre dipinta come una donna aggressiva quando in realtà sono una persona fragile e sensibile. Questo è il mio animo e penso che il pubblico che mi segue, soprattutto sui social, ormai lo abbia capito", Riguardo alla sua esplosione di fama aggiunge: "Fu un boom mediatico forse un po’ troppo esagerato ed esasperato tanto che decisi di allontanarmi per un po’ dal mondo dello spettacolo", tanto che ha dovuto ridurre le ospitate in tv per dedicarsi alla famiglia e alla sua normalità.

La polemica su Romina

Lo scorso 18 maggio Al Bano festeggiava i suoi 80 anni all’Arena di Verona con uno show unico speciale: "4 volte 20", che insieme a tanti spettatori ha visto la presenza della sua famiglia allargata: erano presenti infatti i figli Jasmine e Al Bano Jr, l’ex moglie Romina Power e i suoi figli: Yari, Cristel e Romina Jr. La grande assente in tutta questa riunione familiare era proprio Loredana Lecciso, e ovviamente la cosa non è passata inosservata, facendo nascere un sacco di voci indiscrete, a cui però finalmente oggi la showgirl da delle spiegazioni: "Lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo, ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Bano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io. L’ho fatto per amore suo", ha confessato la showgirl. Poi ha spiegato come si è trovata in questa situazione difficile: "Con Romina e la sua famiglia non ho nessun problema. All’inizio ho provato ad avere rapporti con loro ma non è stato possibile e non per colpa mia". Poi confessa di non essere felice di come i media la dipingono: "Sono stanca di passare per la rovina famiglie. Ho conosciuto Al Bano quando eravamo entrambi single e lui prima di me aveva avuto un’altra relazione. Poi sono subentrata io, non ho rovinato nessun matrimonio".

Al Bano e Romina ancora nonni

Intanto Al Bano e la ex moglie festeggiano insieme la novità. Stando alle indiscrezioni diffuse da Diva e Donna, Ci sono forti possibilità che la loro secondogenita Romina Jr. sia incinta. Ad aver convinto il settimanale sarebbero delle foto scattata alla figlia di Carrisi, che si mostrerebbe con un abito verde, intenta ad accarezzarsi sospettosamente la pancia, facendo notare una piccola curva sull’addome. La 36enne fa coppia fissa con Stefano Rastelli, 52 anni, ex regista di esterna di Oggi è un altro giorno. Se così fosse, si tratterebbe del quarto nipotino per la ex coppia, dopo i tre avuti dall’unione di Cristel Carrisi con l’imprenditore croato Davor Luksic.

