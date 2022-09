Littizzetto: “Che tempo che fa dal 9 ottobre, chiedetevi perché” La comica ha parlato della polemica su Peppa Pig di Fratelli d’Italia e ha lasciato intendere che lo show di Rai 3 non può andare in onda in periodo elettorale

Si tratta di un "semplice" cartone animato per bambini, eppure Peppa Pig continua a far parlare di sé anche e soprattutto al di fuori del mondo dei più piccoli. La polemica scatenata da Fratelli d’Italia – che non ha accettato la presenza di un personaggio, Penny Polar Bear, con due mamme, nella serie animata britannica – continua a essere argomento di discussione sul web e su Twitter così come in tv, come accaduto a Otto e mezzo.

A intervenire sulla questione questa volta è stata Luciana Littizzetto, nel corso di un’intervista al Festival della Comunicazione di Camogli realizzata dal collega Luca Bizzarri. La comica torinese non solo ha parlato della polemica su Peppa Pig, ma ha anche lasciato intendere che, in un periodo così infuocato come quello elettorale, è una fortuna – ma non una casualità – che Che tempo che fa, lo show di Fabio Fazio di cui Luciana è ospite fissa, non sia ancora tornato in tv e che la comica non possa commentare i recenti avvenimenti. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Che tempo che fa slittato per politica?

Come anticipato, Luciana Littizzetto è innanzitutto intervenuta sulla "questione Peppa Pig" e sulla presenza di un personaggio con due mamme:

"Il nonno dorme sempre sulla poltrona. E la nonna colleziona cappellini. Improvvisamente viene fuori in questa puntata delle due mamme: si scatena l’inferno. Quando la quotidianità, la normalità sono magari due mamme, non che il nonno dorma sempre sulla poltrona."

Chiusa la parentesi sull’argomento animazione per bambini (che, peraltro, ha sdoganato le tematiche LGBTQIA+ già molti anni fa, ben prima di questo discussissimo episodio di Peppa Pig), Luciana Littizzetto non ha parlato di politica, anche se in maniera implicita ha lanciato una frecciatina, lasciando intendere che il programma di Rai 3 Che tempo che fa – la cui data d’inizio è fissata per il 9 ottobre (di solito riparte a fine settembre) – tornerà dopo il periodo elettorale non certo per casualità, ma proprio per evitare di parlare di politica e di polemiche come queste:

"Benedico il Signore di non essere in onda, noi riprendiamo il 9 ottobre, chiedetevi perché."

