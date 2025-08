Lilo & Stitch, il live-action arriva su Disney+: quando esce e tutte le novità sul sequel Lilo & Stitch, il film live-action campione d'incassi, è finalmente in arrivo su Disney+: annunciata la data d'uscita e l'arrivo del sequel

Se vi stavate chiedendo quando esce Lilo & Stitch, il film live-action campione d’incassi, su Disney+, oggi arriva la risposta tanto attesa. La pellicola che riporta in scena il simpatico alieno blu farà il suo debutto sulla piattaforma streaming, in Italia, il 3 settembre.

Lilo & Stitch ha una data d’uscita su Disney+ (ed è stato già confermato il sequel): quando esce

Manca, dunque, meno di un mese all’arrivo di questa rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney, che porta sullo schermo una nuova versione della storia divertente e commovente di Lilo e del suo insolito "animale domestico" adottivo Stitch. Le ambientazioni tropicali sono ancora una volta suggestive, e si affiancano ad immagini ricche di tenerezza. I due protagonisti diventano una "famiglia acquisita" e rendono omaggio in modo sincero e veritiero alla cultura e alla bellezza delle Hawai’i.

Lilo & Stitch è un film diretto dal candidato all’Oscar® Dean Fleischer Camp ed è interpretato da Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis, oltre a vedere il debutto di Maia Kealoha. Il successo della pellicola è stato tale che Disney ha già annunciato che ci sarà un sequel. In un post su Instagram, l’azienda ha condiviso un video di Stitch alla guida di una mini decappottabile rosa (con la targa "2 fast"), lasciando impronte di pneumatici che formavano la scritta Lilo e Stitch 2. "Avrei dovuto saperlo che non sapeva mantenere un segreto", recitava la didascalia a corredo dell’annuncio. "Una sorpresa lunga 626 giorni: #LiloAndStitch 2 è ora in fase di sviluppo!"

Grande successo per il live-action Disney

Il successo di Lilo & Stitch arriva in un momento in cui i film originali, inclusi film d’animazione come Elio della Pixar, stanno faticando al botteghino . Gli studi cinematografici hanno dunque deciso, per il momento, di concentrarsi su successi passati, noti e affidabili, per remake e sequel. Ad esempio, l’adattamento live-action di Dragon Trainer della DreamWorks ha incassato oltre 371 milioni di dollari in tutto il mondo dall’uscita nelle sale all’inizio di questo mese.

