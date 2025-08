Quel Pazzo Venerdì 2, le curiosità sul film sequel attesissimo con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis: tutto ciò che sappiamo Il sequel di Quel Pazzo Venerdì promette risate, sorprese e un cast top. Tutti i dettagli sul film che farà scatenare i fan di Lindsy Lohan e Jamie Lee Curtis.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Ci siamo! Oggi, mercoledì 6 agosto 2025, uscirà al cinema Quel Pazzo Venerdì 2, il super atteso sequel di Quel Pazzo Venerdì, del 2003. Torneranno, dunque, i simpaticissimi personaggi di Tess e Anna Coleman, interpretati da Jamie Lee Curis e Lindsay Lohan, le quali si troveranno alle prese con una nuovo avventura. La pellicola, come c’era da aspettarsi, è ambientata anni dopo il primo film, ed è diretta da Nosha Ganatra. Ma facciamo insieme un punto generale e vediamo tutto ciò che sappiamo sul sequel.

Tutto quello che sappiamo sul sequel Quel Pazzo Venerdì 2: trama e cast

Siete pronti per una nuova ed esilarante avventura di Tess e Anna Coleman? Noi, assolutamente sì! Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo è il sequel del film Quel Pazzo Venerdì del 2003, diretto da Mark Waters e basato sul romanzo A Ciascuno Il Suo Corpo di Mary Rodgers. Si tratta del terzo adattamento del libro, dopo il film del 1976 Tutto Accadde Un Venerdì e un adattamento televisivo del 1995. Il film originale incassò 22,2 milioni di dollari nel weekend d’apertura e un totale di 160,8 milioni tra Usa e resto del mondo. La critica ha apprezzato le interpretazioni di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, le quali torneranno insieme nel nuovo film diretto da Nisha Ganatra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguarda la trama, la nuova storia è ambientata anni dopo una crisi di identità di Tess e Anna Coleman. Anna ha una figlia e una futura figliastra, e mentre cercano di unire le due famiglie, avviene un nuovo scambio di corpi: Anna si scambia con sua figlia Harper, e Tess con la nipote Lily. Il film ha come protagonisti Jamie Lee Curtis nel ruolo della psicologa Tess Coleman, Lindsay Lohan come sua figlia Anna, e le nipoti Harper (Julia Butters) e Lily (Sophia Hammons). Nel cast ci sono anche Manny Jacinto, Mark Harmon, Rosalind Chao, Maitreyi Ramakrishnan, Chad Michael Murray, Stephen Tobolowsky, Christina Vidal, Haley Hudson e Lucille Soong.

Qualche curiosità sul sequel

In questo paragrafo vi sveliamo qualche curiosità su Quel Pazzo Venerdì 2. Le riprese del film Quel Pazzo Venerdì, sempre più pazzo sono iniziate a giugno 2024 a Los Angeles e si sono concluse a fine agosto. Prodotto da Walt Disney Pictures e distribuito in Italia da Walt Disney Company, il film non vede la partecipazione di Ryan Malgarini, che ha smesso di recitare nel 2020. Jamie Lee Curtis ha quasi rifiutato il ruolo di Tess a causa delle difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, soprattutto per il breve preavviso prima dell’inizio delle riprese, avvenuto dopo il ritiro di Annette Bening. Dopo la fine delle riprese, alcune foto non autorizzate sono state diffuse sui social, suscitando la reazione di Curtis, che ha sottolineato la gioia e il divertimento vissuti sul set e l’attesa di far vivere al pubblico la stessa esperienza al cinema nel 2026.

Dove vedere il primo film (Quel Pazzo Venerdì) in streaming

Ma di cosa parlava il primo film, Quel Pazzo Venerdì? Vi rispolveriamo un po’ la memoria. La dottoressa Tess Coleman e sua figlia quindicenne Ann hanno gusti e opinioni molto diversi e non vanno d’accordo. Un venerdì si svegliano misteriosamente nel corpo l’una dell’altra. Costrette a vivere la vita dell’altra, imparano a comprendere e rispettare i punti di vista reciproci. Se desiderate vedere la pellicola in streaming, la trovate su Disney+, Prime Video ed Apple TV.

Potrebbe interessarti anche