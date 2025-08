Jamie Lee Curtis e Emma Mackey tra litigi di famiglia e sogni politici: il trailer di Ella McCay è un uragano di emozioni Nel film diretto da James L. Brooks, una giovane idealista affronta drammi familiari e ambizioni politiche: il trailer promette risate, lacrime e sorprese.

Jamie Lee Curtis, in questo periodo, ha un’agenda piena di impegni lavorativi, primo fra tutti, l’uscita di Quel Pazzo Venerdì 2, sequel tanto atteso dai fan e che arriverà il 6 agosto 2025 nei cinema. Ma non l’attende solo questo. A dicembre la vedremo nelle sale cinematografiche con il film Ella McCay, di cui è stato pubblicato il primo trailer nelle scorse ore. L’attrice affiancherà l’altra protagonista, Emma Mackey, e le due guideranno un cast ricco di grandissimi nomi conosciuti nel panorama del cinema. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa notizia.

Ella McCay, cosa sappiamo sulla commedia: trama e cast

Per la gioia dei fan, Ella McCay uscirà nelle sale americane il 12 dicembre. La commedia, scritta e diretta da James L. Brooks, racconta la storia di una giovane donna idealista che inizia la sua carriera politica, affrontando difficoltà familiari e professionali mentre si prepara a sostituire il governatore dopo aver vinto le elezioni. Nel trailer emergono momenti molto importanti del rapporto complesso tra la protagonista e il padre, insieme alle sfide amorose, lavorative e amicali vissute dai personaggi. Il film presenta un cast stellare con Emma Mackey (protagonista), Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Ayo Edebiri, Albert Brooks, Kumail Nanjiani, Jack Lowden, Rebecca Hall, Spuke Fearn, Erica McDermott, Troy Garity e Julie Kavner. Ella McCay dovrà affrontare al botteghino titoli molto attesi come Hamnet di Chloé Zhao e Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, con Daniel Craig.

Jamie Lee Curtis attesissima in Quel Pazzo Venerdì 2 con Lindsday Lohan: dove rivedere il primo film

I fan non attendono altro che vedere il sequel del film Quel Pazzo Venerdì, del 2003, con protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Sono trascorsi oltre vent’anni da quando Tess e Anna hanno vissuto per un’intera giornata nei panni l’una dell’altra. Ora, Anna ha una figlia e si prepara ad accogliere una figliastra nella sua famiglia. Mentre le due donne affrontano le numerose difficoltà che nascono dall’unione di due famiglie, si rendono conto che la potente maledizione cinese del passato potrebbe tornare a farsi sentire. Nel cast del film Disney (che uscirà al cinema il 6 agosto 2025) figurano anche Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky, Rosalind Chao, Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan.

Ma se volete rispolverare un po’ la memoria riguardando il primo film (in modo che arriviate belli e preparati al cinema per il sequel), lo trovate in streaming sulle seguenti piattaforme: Disney+, Prime Video e Apple TV.

