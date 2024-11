Leo Gassmann, chi è la (famosa) fidanzata Maia Reficco. Le origini straniere a la passione in comune Il cantante, figlio del noto attore Alessandro, frequenta l’attrice argentina naturalizzata statunitense già da qualche mese: scopriamo di più su di lei.

Leo Gassmann, oltre ad essere figlio di Alessandro e nipote di Vittorio (due grandissimi attori), è conosciuto principalmente per la sua musica. Leo è infatti un cantante molto apprezzato che è riuscito a farsi conoscere grazie alla sua partecipazione a X Factor nel 2018. Due anni dopo ha poi partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte uscendone vincitore con il brano Vai bene così. E se la sua carriera nella musica continua ora ad andare a gonfie vele, pare che anche in merito alla vita sentimentale il giovane cantante non si possa lamentare. Da qualche mese, Leo frequenta un’attrice internazionale molto conosciuta, Maia Reficco: scopriamo di più su di lei.

Chi è Maia Reficco, fidanzata di Leo Gassmann

Maia Reficco è nata a Boston il 14 luglio 2000 e ad oggi è conosciuta come attrice e cantante di fama internazionale. Si tratta infatti di un’attrice argentina con cittadinanza statunitense, poiché nonostante sia nata in America si è poi trasferita in Argentina quando aveva solo 7 anni. Maia ha coltivato la passione per la musica e la recitazione fin da piccola studiando molto sia a Buenos Aires che a Los Angeles. La notorietà è poi arrivata nel 2017 grazie alla serie Kally’s Mashup per la quale è stata scelta nel ruolo di protagonista. A seguire ha poi interpretato il ruolo di Noa Olivar nella serie di successo Pretty Little Liars Original Sin, continuando parallelamente a portare avanti la passione per il canto. Tra il 2020 e il 2021, Maia ha infatti ha pubblicato tre singoli in spagnolo, ottenendo un grande successo.

Leo Gassmann e Maia Reficco, uniti dalla passione

Le prime immagini di Leo Gassmann e Maia Reficco insieme sono state pubblicate dal settimanale Chi lo scorso aprile. Dopo la relazione con l’ex concorrente di Amici Enula Bareggi (mai confermata pubblicamente) pare che Gassman abbia ritrovato la serenità accanto alla famosa attrice argentina, proprio come dimostrano gli scatti che li ritraggono in atteggiamenti molto affettuosi. Indubbiamente i due sono legati da una fortissima passione in comune, ovvero quella per la musica essendo entrambi cantanti molto conosciuti e dal grande talento.

Al momento la coppia non ha ancora confermato pubblicamente la relazione, ma le foto rubate dal settimanale Chi qualche mese fa durante il loro romantico pranzo a Roma sono abbastanza eloquenti. Tra abbracci, baci, passeggiate e tenerezze pare proprio che il cantante e l’attrice siano in perfetta sintonia. Certamente si tratta comunque di un amore sbocciato da poco e per saperne di più non rimane dunque che aspettare.

