Supereroi

Torna in TV Supereroi, Alessandro Borghi interpreta Marco, un professore di fisica introverso e riflessivo, legato da un amore tormentato e profondo alla brillante fumettista Anna, interpretata da Jasmine Trinca. Il film racconta la loro storia d’amore in un continuo avanti e indietro nel tempo, tra momenti di felicità, crisi, malattia e tentativi di salvarsi. Accanto a Marco c’è anche sua madre, impersonata da Elena Sofia Ricci, che con dolcezza e fermezza rappresenta per lui un punto di riferimento, soprattutto nei momenti più bui. Il loro legame, fatto di silenzi, sguardi e sostegno, si intreccia con la storia sentimentale di Marco. Un racconto sull’eroismo quotidiano dell’amore.

Supereroi va in onda stasera stessa, su La 5, alle 21:10.

