Stai lontana da me: “Ambra è follemente innamorata ma non può stare con lui: perché” Ecco 10 curiosità sul film Stai lontana da me, con protagonisti Enrico Brignano e Ambra Angiolini, che ha portato sul grande schermo una lotta per l'amore.

In Stai lontana da me, Enrico Brignano interpreta Jacopo, consulente matrimoniale convinto che l’amore debba essere costruito su basi solide… Ma perseguitato da una sorta di maledizione. Ogni donna che frequenta, infatti, finisce vittima di incidenti, catastrofi e sfortune imbarazzanti. Quando nella sua vita entra Sara, interpretata da Ambra Angiolini, i guai si moltiplicano, ma anche il coinvolgimento sentimentale. Tra cadute, black-out e situazioni ai limiti del surreale, i due si ritrovano a fare i conti con un sentimento che sfida la sfortuna. Riuscirà Jacopo a rompere la sua "maledizione" o Sara sarà costretta. tirarsi indietro?

Stai lontana da me va in onda stasera stessa, su Rai Movie alle 22:45.

