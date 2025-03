Furia Spalletti contro Le Iene, lo scherzo ai non convocati finisce malissimo: “Diamo il numero ai carabinieri” Avvertito da uno degli sportivi protagonisti del tranello, il commissario tecnico ha chiamato il programma su tutte le furie: cosa è successo.

In tanti anni de Le Iene, un paio di cose le abbiamo senza dubbio capite: non sempre i loro scherzi vengono apprezzati dai protagonisti e, soprattutto, non sempre terminano poi a tarallucci e vino. Proprio ieri si è tenuta la partita dei quarti di Nations League tra Italia e Germania e, in occasione di questo grande evento, Le Iene hanno deciso di fare uno scherzo ai calciatori non convocati. Uno di questi però non l’ha presa molto bene e ha immediatamente avvertito il c.t. Spalletti. A quel punto, apriti cielo, il commissario tecnico ha chiamato gli autori minacciando di rivolgersi ai carabinieri: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Le Iene, lo scherzo ai calciatori non convocati finisce male

Alla vigilia della partita tra Italia e Germania nei quarti di finale di Nations League, che ha poi visto la sconfitta degli azzurri, Le Iene hanno deciso di rendere tutto ancora più emozionante facendo uno scherzo ad alcuni calciatori non convocati. In particolare, l’imitatore Edoardo Mecca, chiamato dagli autori Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato, ha contattato al telefono diversi azzurri fingendosi Spalletti (una delle sue imitazioni migliori) per poi prenderli in giro. Tra le vittime dello scherzo anche Ciro Immobile, Davide Calabria, Jorginho, Armando Izzo, Mattia Perin e Lorenzo Pellegrini, i quali sono dapprima cascati nel tranello per poi stare al gioco una volta compresa la verità sullo scherzo.

Qualcuno, però, pare non aver apprezzato. Le Iene non hanno voluto svelare il nome, descrivendolo soltanto come "un bomber che ha giocato per molti anni nell’Inter". Fatto sta che, questo calciatore misterioso, avrebbe avvisato subito la Federcalcio e Spalletti dello scherzo, scatenando l’ira di quest’ultimo.

Spalletti furioso con Le Iene: "Diamo il numero ai carabinieri"

Una volta a conoscenza dello scherzo, il c.t. Spalletti ha immediatamente chiamato gli autori del programma minacciandoli di rivolgersi alle forze dell’ordine. "Lo diamo ai carabinieri questo numero visto che tu telefoni a destra e sinistra. Stai facendo una cosa che non puoi fare", ha quindi esordito Spalletti al telefono. Inutili i tentativi della Iena di spiegare lo scherzo, sovrastato dalle parole del c.t. più furioso che mai. "Non me ne frega un c***o di chi sei. Tu stai telefonando a dei giocatori dicendo delle ca***te". Alla fine l’autore è riuscito a presentarsi tentando di spiegare che si era trattato di un semplice scherzo de Le Iene ma, Spalletti, sorprendendo tutti, non ha replicato, limitandosi a chiudere bruscamente la telefonata. Insomma, uno scherzo che non è certo finito nel migliore dei modi.

