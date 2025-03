Le Iene, Matteo Viviani divorzia da Ludmilla Radchenko dopo 17 anni e due figli: “Non ci sono colpe" Una separazione inaspettata, ma inevitabile: l'inviato de Le Iene e la pittrice annunciano la fine del loro matrimonio, spiegando le motivazioni dietro questa scelta difficile.

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa: Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno deciso di divorziare dopo 17 anni di relazione, di cui 12 di matrimonio. L’annuncio è arrivato direttamente dai social, dove entrambi hanno raccontato le motivazioni dietro questa scelta, che non è stata dettata da litigi o tradimenti, ma da una naturale evoluzione del loro rapporto.

Le Iene: la storia d’amore di Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko

Matteo Viviani è uno dei volti più noti del programma Le Iene, dove ha condotto inchieste su truffe, abusi e tematiche delicate. Ludmilla Radchenko, invece, ha iniziato la sua carriera in televisione, partecipando a programmi come Paperissima e Passaparola, per poi affermarsi nel mondo dell’arte con le sue opere esposte in gallerie internazionali.

La loro storia d’amore ha avuto inizio nel 2008 e nel 2013 hanno coronato il loro sogno sposandosi. Dalla loro unione sono nati due figli: Eva, nel 2012, e Nikita, nel 2017. La coppia sembrava solida e affiatata, tanto che la notizia della separazione ha lasciato senza parole i loro fan.

La decisione della separazione tra Matteo e Ludmilla

A inizio 2025, Viviani e Radchenko hanno iniziato a riflettere sulla loro relazione, arrivando alla consapevolezza che rimanere insieme avrebbe solo danneggiato il loro legame. In un reel pubblicato su Instagram, Viviani ha spiegato che tra loro non c’è stato rancore o scontri, ma semplicemente una fine naturale dell’amore: "Ci separiamo perché stare assieme avrebbe demolito i nostri sentimenti".

Ludmilla Radchenko ha confermato questa visione, dichiarando che il loro intento è quello di preservare il bene costruito in tanti anni insieme, soprattutto per il bene dei loro figli. Una decisione presa con maturità, senza lasciare spazio a polemiche o accuse reciproche.

Un addio sereno per il bene dei figli

Se molte coppie celebri finiscono per farsi la guerra pubblicamente, Matteo e Ludmilla hanno voluto evitare tutto questo. Viviani ha sottolineato come spesso le separazioni diventano battaglie perché avvengono troppo tardi, quando il risentimento ha già preso il sopravvento. Nel loro caso, invece, il rispetto reciproco resta saldo e la priorità è il benessere dei figli.

Eva e Nikita hanno accolto la notizia con sorprendente maturità, comprendendo la scelta dei genitori. La coppia ha assicurato che continueranno a crescere i loro figli con amore e serenità, pur prendendo strade diverse.

L’addio tra Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko segna la fine di un capitolo importante della loro vita, ma senza drammi o rancori, solo con la volontà di guardare al futuro con consapevolezza e rispetto reciproco.

