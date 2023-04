Le Iene festeggiano il 25 aprile e propongono nuove inchieste e interviste Apertura e interventi dedicati alla Festa della Liberazione nella puntata di martedì dello show di Italia 1

"Una delle prime cose che ho imparato appena arrivata in Italia è che il 25 aprile non è un giorno come gli altri, è un giorno speciale, perché oggi si festeggia la Festa della Liberazione dal nazifascismo". L’apertura della puntata de Le Iene di martedì 25 aprile, affidata come sempre a Belen Rodriguez è dedicata alla celebrazione che coincide con il giorno di messa in onda con la trasmissione, ma gli omaggi alla giornata particolare non si limitano all’apertura di trasmissione.

Una speciale versione di Bella Ciao, intonata da Diodato con un coro molto particolare, composto dai conduttori in nero e poi un veloce e ironico excursus storico di Max Angioni ‘a modo suo’ sul giorno del 25 aprile 1945 sono gli altri due omaggi della trasmissione alla Festa della Liberazione.

Poi, in un momento successivo, Diodato dedica il suo monologo anche all’altra importante festa di primavera, quella dei lavoratori, parlando dell’ evento 1maggio di Taranto e della dolorosa esperienza della sua città, chiamata a fare una scelta folle e impossibile tra salute e lavoro.

Le Iene: servizi, monologhi e ospiti di martedì 25 aprile

La puntata de Le Iene però, come sempre, è stata piena di servizi e interviste, come quella al protagonista della discutibile impresa di tuffarsi da un palazzo dentro un canale del centro storico di Venezia, che raggiunto da un’inviata della trasmissione racconta di essere in realtà un atleta di parkour che non si dice affatto pentito per l’impresa che gli è costato un DASPO da Venezia e una salata multa.

Le Iene sono poi tornate a seguire la triste vicenda del professor Carlo, l’anziano ‘prigioniero’ di una RSA, che ancora cerca un modo per tornare nella sua casa, mentre la trasmissione è stata citata in giudizio dalla sua amministratrice di sostegno.

Personaggio già vecchia conoscenza della trasmissione anche la Preside di una scuola allo Zen di Palermo che le Iene avevano aiutato durante la pandemia a raccogliere tablet perché gli studenti potessero seguire le lezioni da casa, che ora è finita sotto inchiesta per aver abusato della sua posizione.

Interessante anche il servizio con cui si evidenzia come una donna di potere, simboleggiato da una Lamborghini, di fatto ancora intimidisca molti uomini.

Mentre un’altra Iena ha portato il pubblico nella natura selvaggia del Trentino, fianco a fianco con chi la studia, la protegge e la vive ogni giorno, tra paesaggi mozzafiato e animali meravigliosi che condividono spazi che per loro sono sempre più esigui e pericolosi.

Sempre in tema di ecologia, divertente servizio con i Giuliacci, padre e figlio metereologi, in missione specialissima contro i negazionisti dei cambiamenti climatici, collezionando una serie di incontri e di teorie alternative, strampalate e incredibili.

Tra gli ospiti della puntata di martedì 25 aprile c’è stata Melissa Satta che ha dedicato il suo monologo alle vicende recenti che l’hanno vista protagonista. La showgirl ha raccontato di come, nel momento in cui il suo compagno Matteo Berrettini si è trovato a dover abbandonare un torneo per infortunio, lei sia stato oggetto non solo sui social ma anche via stampa di insinuazioni e accuse che, di fatto, le accollavano le responsabilità del flop del tennista. Un atteggiamento che è specchio di qualcosa di molto più ampio e grave che va a colpire, dice Melissa Satta, spesso le donne.

Divertente anche l’intervista a LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, giovane cantante uscito dalla scuola di Amici, nonché figlio d’arte di Gigi D’Alessio che, messo sotto torchio ha raccontato un po’ di sé.

